Ο Έλον Μασκ καταδίκασε το Σάββατο το πρόστιμο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας την ποινή «τρελή» και «παράλογη» σε μια ανάρτησή του στον ιστότοπο ιδιοκτησίας του.
Στην ανάρτησή του, ανέφερε: «Η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο @X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμα πιο παράλογο!
«Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να απευθύνουμε την απάντησή μας όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στα άτομα που έλαβαν αυτό το μέτρο εναντίον μου».
Η Κομισιόν κατηγορεί το X ότι παραβίασε υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει το DSA, όπως η αλλαγή του μπλε σήματος σε επί πληρωμή υπηρεσία, κάτι που θεωρείται παραπλανητικό. Επιπλέον, η ΕΕ καταλογίζει έλλειψη διαφάνειας στη διαφημιστική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας και μη παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.
Σε απάντηση, ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ως «EU woke Stasi commissars», υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ σύντομα «θα καταλάβει το πραγματικό νόημα του Streisand Effect», όταν η προσπάθεια συγκάλυψης οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα.