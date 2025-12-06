Ο Έλον Μασκ καταδίκασε το Σάββατο το πρόστιμο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας την ποινή «τρελή» και «παράλογη» σε μια ανάρτησή του στον ιστότοπο ιδιοκτησίας του.

Στην ανάρτησή του, ανέφερε: «Η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο @X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμα πιο παράλογο!



«Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να απευθύνουμε την απάντησή μας όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στα άτομα που έλαβαν αυτό το μέτρο εναντίον μου».

The “EU” imposed this crazy fine not just on @X, but also on me personally, which is even more insane!



Therefore, it would seem appropriate to apply our response not just to the EU, but also to the individuals who took this action against me. https://t.co/n2LE0eZiI7 December 5, 2025

Η Κομισιόν κατηγορεί το X ότι παραβίασε υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει το DSA, όπως η αλλαγή του μπλε σήματος σε επί πληρωμή υπηρεσία, κάτι που θεωρείται παραπλανητικό. Επιπλέον, η ΕΕ καταλογίζει έλλειψη διαφάνειας στη διαφημιστική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας και μη παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Σε απάντηση, ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ως «EU woke Stasi commissars», υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ σύντομα «θα καταλάβει το πραγματικό νόημα του Streisand Effect», όταν η προσπάθεια συγκάλυψης οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα.