Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η παγκόσμια θέρμανση καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτόν τον μήνα, η Ισλανδία ήταν ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που δεν είχαν πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο μέρος είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες είχαν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς στη χώρα υπάρχουν πολλά κατάλληλα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λιμνούλες. Ωστόσο, πολλές από τις γνωστές ποικιλίες κουνουπιών δεν μπορούν να επιβιώσουν στο σκληρό ισλανδικό κλίμα.

Όμως, η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τετραπλάσιο από τον μέσο όρο του υπόλοιπου βόρειου ημισφαιρίου. Οι παγετώνες καταρρέουν και ψάρια από θερμότερες, νοτιότερες περιοχές, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών εμφανίζονται ανά τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκαν φέτος αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) εντοπίστηκε στο Κεντ. Πρόκειται για εισβολικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως Δάγκειος Πυρετός, τσιγκουνγκούνια και ιό Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη. Ο ίδιος ταυτοποίησε προσωπικά τα έντομα που του είχαν σταλεί από έναν πολίτη–ερευνητή.

Ο Alfreðsson δήλωσε:

Το συγκεκριμένο είδος είναι ανθεκτικό στο ψύχος και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες βρίσκοντας καταφύγιο τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Björn Hjaltason ήταν αυτός που εντόπισε τα κουνούπια και ανάρτησε σχετική δημοσίευση στην ομάδα “Insects in Iceland” στο Facebook.

Ο ίδιος ανέφερε:

«Το σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα πάνω σε μια κόκκινη κορδέλα κρασιού,» είπε, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και τη συνέλεξα γρήγορα. Ήταν θηλυκό έντομο.»

Συνέλεξε άλλα δύο δείγματα και τα έστειλε στο Ινστιτούτο Επιστημών, όπου επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίησή τους.

Πηγή: Guardian

