Χιλιάδες Ισλανδοί εξέφρασαν οργή τους μετά την αναφορά ότι ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης των ΗΠΑ στην Ισλανδία «αστειεύτηκε» ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει η 52η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις, που έγιναν από τον πρώην βουλευτή των ΗΠΑ, Μπίλι Λονγκ, ήρθαν λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας με εκπροσώπους των ΗΠΑ, εν μέσω των συνεχιζόμενων απειλών του Τραμπ σχετικά με το νησί της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το Politico, ο Λονγκ φέρεται να είπε στους συναδέλφους του, σε μια χαλαρή συζήτηση, ότι θα γινόταν «κυβερνήτης» αν η Ισλανδία γινόταν πολιτεία των ΗΠΑ. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση στο Ρέικιαβικ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας να επικοινωνεί με την αμερικανική πρεσβεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δηλώσεων.

Advertisement

Advertisement

Iceland is concerned about America’s growing territorial ambitions, after POLITICO reported that Donald Trump’s nominee for ambassador to this country Billy Long joked that North Atlantic island will be the 52nd U.S. state.https://t.co/YasZ6VMNGY — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 15, 2026

Γρήγορα δημιουργήθηκε μια λίστα υπογραφών που καλούσε την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, να απορρίψει την υποψηφιότητα του Λονγκ. Στο αίτημα αναφέρεται ότι, ακόμη και αν έγιναν για πλάκα, τα σχόλια ήταν προσβλητικά για μια χώρα που διατηρεί χρόνια φιλικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπερασπίζεται σθεναρά την κυριαρχία της. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 4.200 Ισλανδοί είχαν υπογράψει, προτρέποντας τις ΗΠΑ να διορίσουν έναν πιο σοβαρό απεσταλμένο.

Στη συνέχεια, ο Λονγκ αναφέρθηκε στο θέμα σε συνέντευξή του στο Arctic Today, διευκρινίζοντας ότι τα σχόλια ήταν ένα αστείο μεταξύ φίλων που συζητούσαν για τον Τζεφ Λάντρι, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ στη Γροιλανδία. «Δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό σε αυτό», είπε ο Λονγκ. Ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προσβολή και τόνισε την προθυμία του να συνεργαστεί με τον λαό της Ισλανδίας.

Billy Long apologizes for joking about Iceland as '52nd state' https://t.co/N7FZKDKwJ7 — POLITICO (@politico) January 15, 2026

Τα σχόλια προκάλεσαν έντονη κριτική μεταξύ των Ισλανδών βουλευτών. Ο Σίγκμαρ Γκούντμουντσον, βουλευτής του κεντρώου Φιλελεύθερου Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας, χαρακτήρισε τα σχόλια «όχι ιδιαίτερα αστεία», δεδομένων των συνεχιζόμενων εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία. Τόνισε ότι η Ισλανδία αντιμετωπίζει παρόμοια στρατηγικά προβλήματα με τη Γροιλανδία και προειδοποίησε ότι τα σχόλια αντανακλούσαν την αυξανόμενη αδιαφορία των ΗΠΑ για την κυριαρχία των μικρότερων χωρών. Ο Γκούντμουντσον πρόσθεσε ότι η Ισλανδία πρέπει να διεκδικήσει τα συμφέροντά της στον τομέα της ασφάλειας, ακόμη και στο πλαίσιο των φιλικών σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.