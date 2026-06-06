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Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη μιας εκπαιδευτικού από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, η οποία κατηγορείται για αιμομιξία και σεξουαλική κακοποίηση των δύο αγοριών που είχε υιοθετήσει, όταν αυτά ήταν ακόμη ανήλικα.

Η Άμπερ Σουέιν, κάτοικος της μικρής κοινότητας Νιούπορτ, συνελήφθη την Τρίτη έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε μετά από αναφορά του Washington Department of Children, Youth and Families προς τις Αρχές. Η καταγγελία αφορούσε πιθανή σεξουαλική κακοποίηση δύο εφήβων μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

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Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τα δύο φερόμενα ως θύματα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν στοιχεία που επιβεβαίωναν την καταγγελία. Έτσι, προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης εκπαιδευτικού, η οποία εργαζόταν ως καθηγήτρια και διευθύντρια στο εναλλακτικό σχολείο Pend Oreille River.

Κατά την κατάθεσή του, ο ένας από τους δύο νεαρούς φέρεται να δήλωσε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη θετή του μητέρα πριν συμπληρώσει τα 18 χρόνια του. Όπως υποστήριξε, οι επαφές δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό αλλά συνέβησαν αρκετές φορές, με την τελευταία, σύμφωνα με την κατάθεσή του, να έχει γίνει μόλις δύο ημέρες πριν μιλήσει στους αστυνομικούς.

Ο δεύτερος νεαρός ανέφερε ότι σε διάφορες περιστάσεις υπήρχαν σωματικές επαφές μεταξύ τους, ενώ βρίσκονταν μαζί στο κρεβάτι, χωρίς όμως να κάνει συγκεκριμένη καταγγελία για βιασμό.

Η Σουέιν αρχικά αρνήθηκε ότι είχε κακοποιήσει τα παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, αργότερα φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον έναν από τους γιους της αφού εκείνος είχε ενηλικιωθεί. Όταν οι ερευνητές τής επισήμαναν όσα είχε καταθέσει ο νεαρός για την περίοδο πριν από τα 18, φέρεται να απάντησε ότι ίσως είχε μπερδέψει τις ημερομηνίες.

Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί από τη θέση της στο σχολείο και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση. Αν κριθεί ένοχη για αιμομιξία πρώτου βαθμού, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

Με πληροφορίες από τη New York Post