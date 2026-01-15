Για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας έκανε σήμερα (15/1) λόγο η πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μέτε Φρεντέρικσεν, την επομένη μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα εργασίας αλλά «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει στο ακέραιο», αναφέρει σε γραπτά σχόλια που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι βέβαια μία σοβαρή κατάσταση και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του σεναρίου», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ συναντάται στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Ράσμουσεν και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μότσφελντ – Πηγή: Reuters

Χθες, Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν διαπίστωσε μια τέτοια «θεμελιώδη διαφωνία» και κατήγγειλε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, και θα πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς (της Δανίας και της Γροιλανδίας), που ανέδειξαν με σαφήνεια τη θέση του βασιλείου και απάντησαν στις αμερικανικές δηλώσεις», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι η ομάδα εργασίας είναι «καλύτερη από το να μην υπάρχει καμία ομάδα εργασίας» και «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ δεν σημαίνει πως «ο κίνδυνος έχει περάσει».

Η πρόθεση, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι «να εγκαθιδρυθεί μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία με μεγαλύτερη δανική συνεισφορά» ενώ στρατιώτες από αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στη Γροιλανδία «σε καθεστώς εκ περιτροπής παρουσίας».

Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία

Στρατεύματα από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Σουηδία, φτάνουν στη Γροιλανδία ως ένδειξη στήριξης προς τη Δανία.

Οι μετακινήσεις στρατευμάτων είχαν στόχο να προβάλουν την ενότητα των Ευρωπαίων και να στείλουν μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια αμερικανική ανάληψη της Γροιλανδίας δεν είναι απαραίτητη, καθώς το ΝΑΤΟ στο σύνολό του μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της Αρκτικής περιοχής εν μέσω αυξανόμενου ρωσικού και κινεζικού ενδιαφέροντος.

«Τα πρώτα γαλλικά στρατιωτικά στοιχεία βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν» και «θα ακολουθήσουν κι άλλα», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ενώ οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου 15 στρατιώτες από μονάδα ορεινού πεζικού βρίσκονταν ήδη στο Νουούκ για στρατιωτική άσκηση.

Η Γερμανία θα αναπτύξει την Πέμπτη μια ομάδα αναγνώρισης αποτελούμενη από 13 άτομα στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

Η Δανία έστειλε, εξάλλου, στρατιωτικές ενισχύσεις στην αυτόνομη περιφέρεια της Δανίας και εξασφάλισε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν μια στρατιωτική αποστολή σε υποστήριξη της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχει ομοφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για το ότι μια ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια», προσθέτει η Φρεντέρικσεν.

«Η Δανία επένδυσε σημαντικά σε νέες ικανότητες στην Αρκτική. Και θα πρέπει να χαιρετίσω το ότι ένας ορισμένος αριθμός συμμάχων συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν»

Μιλώντας στο FOX News Channel την Τετάρτη, μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Ράσμουσεν απέρριψε τόσο ένα στρατιωτικό πραξικόπημα όσο και την ενδεχόμενη αγορά του νησιού από τις ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα εισβάλουν, απάντησε: «Όχι, τουλάχιστον ελπίζω πως όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ».

Πώς βλέπουν οι Γροιλανδοί τις εξελίξεις

Στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, κάτοικοι δήλωσαν στο Associated Press ότι ήταν ευχαριστημένοι που πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ Γροιλανδών, Δανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά επισήμαναν ότι άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Αρκετοί ανέφεραν ότι θεωρούν την απόφαση της Δανίας να στείλει περισσότερα στρατεύματα, καθώς και τις υποσχέσεις στήριξης από άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ως προστασία απέναντι σε ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια. Ωστόσο, Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν έχουν υπονοήσει ότι στόχος είναι η αποτροπή μιας αμερικανικής κίνησης κατά του νησιού.

Κάτοικοι της Γροιλανδίας παρακολουθούν live τη συνάντηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνγκους Κινγκ με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Ράσμουσεν και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μότσφελντ – Πηγή: Reuters

«Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που λαμβάνονται μέτρα ώστε αυτή η συζήτηση να μην τελειώσει μόνο με αυτή τη συνάντηση», δήλωσε η Γροιλανδή βουλευτής Άκι-Ματίλντα Χόεγκ-Νταμ την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη.

Είπε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας κατανοούν πως αποτελούν «κομβικό σημείο» σε μια ευρύτερη μεταμόρφωση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και ότι αισθάνονται υπεύθυνοι όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο ώστε να γίνει το σωστό.

(Με πληροφορίες από abcnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

