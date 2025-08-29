Αναστάτωση σημειώθηκε στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» της Νάξου τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν μία ομάδα 13 ατόμων από το Λονδίνο, μέλη τριών εβραϊκών οικογενειών, ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης λόγω αυτοκόλλητων υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που υπήρχαν στο εστιατόριο.

Η παρέα είχε επισκεφθεί τη Νάξο στο πλαίσιο κρουαζιέρας στα νησιά του Αιγαίου και βρέθηκε στην ταβέρνα το βράδυ της Δευτέρας. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες κοπέλες της ομάδας παρατήρησε στην τουαλέτα ότι το εσωτερικό του καταστήματος ήταν γεμάτο αφίσες και αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ υπήρχαν και ορισμένα που στρεφόταν κατά του Ισραήλ. Μία από τις αφίσες, όπως ανέφερε η ίδια, έγραφε: «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ».

Advertisement

Advertisement

«Ρώτησα τη σερβιτόρα γιατί επέλεξαν να τοποθετήσουν κάτι τέτοιο, με τόσα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο», δήλωσε στη Daily Mail η 48χρονη Τζουν Λομπ. Σύμφωνα με την ίδια, η σερβιτόρα ανέφερε ότι κάποιος από την παρέα είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει ένα αυτοκόλλητο και επέπληξε την ομάδα, χαρακτηρίζοντας την πράξη απαράδεκτη. Τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ζητώντας από την παρέα να αποχωρήσει.

«Ο ιδιοκτήτης μας είπε μπροστά μου: “Φύγετε από το εστιατόριό μου” και φώναξε τόσο δυνατά που όλοι οι υπόλοιποι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν. Μας αποκάλεσε σιωνιστές και μας χλεύαζαν καθώς φεύγαμε. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε», πρόσθεσε η Τζουν Λομπ.

Η 50χρονη Νίκολα Γκι, επίσης μέλος της ομάδας, περιέγραψε: «Μας φώναζαν “Σιωνιστές” και ο δημόσιος εξευτελισμός ήταν συγκλονιστικός. Ένιωσα σαν να είχαμε πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος».

Σύμφωνα με την παρέα, ο ιδιοκτήτης και αρκετοί πελάτες τον ακολούθησαν μέχρι το πάρκινγκ, φωνάζοντας ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία». Μέρος της αντιπαράθεσης καταγράφηκε από την κάμερα της ομάδας, που είχε ξεκινήσει να τον βιντεοσκοπεί.

Πηγή: Daily Mail