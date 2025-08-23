Συνελήφθη σήμερα στη Νάξο ένας 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο συνεργοί του συλληφθέντα, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα.

Advertisement

Advertisement

O δράστης συνελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων. Δύο από τους δράστες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν προς φυγή. Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ακινητοποιήθηκε ο 33χρονος, ο οποίος είχε καταπέσει σε όρυγμα οικοδομής.

Στην κατοχή του 33χρονου και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατσαβίδι, σακίδιο πλάτης και τσαντάκι ώμου που περιείχαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, υποδήματα και γυναικείες τσάντες που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες από τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής.

Από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 12 περιπτώσεις κλοπών χρήματων – αντικειμένων εκτιμώμενης αξίας πάνω από 120.000 ευρώ, τις οποίες διέπραξαν το χρονικό διάστημα από 25 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, συνελήφθη και θαοδηγηθεί στηνΕισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του συλληφθέντα ισχύουν περιοριστικοί όροι για υποθέσεις κλοπών.