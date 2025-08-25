Στιγμές τρόμου βίωσε ένας πατέρας στο διαμέρισμα που διαμένει στο Γαλάτσι όταν ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτη.

Μάλιστα την ώρα που είδε τον άγνωστο άνδρα να εισβάλλει στο διαμέρισμά του κρατούσε αγκαλιά το βρέφος του.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο δράστης εκμεταλλευόμενος την απουσία ενοίκων λόγω καλοκαιρινών διακοπών έβαλε στο στόχαστρο μια πολυκατοικία αδειάζοντας ένα, ένα τα διαμερίσματα, σπάζοντας τις κλειδαριές για να μπει μέσα.

Σε ένα από τα διαμερίσματα που μπήκε όμως, υπήρχε άτομο μέσα και πρόκειται για τον πατέρα, που εκείνη τη στιγμή κρατούσε το παιδί του. Ο δράστης προτάσσοντας ένα κατσαβίδι απείλησε τον πατέρα και στη συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ώστε να διαφύγει.

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ καθώς και ασθενοφόρο καθώς ο δράστης τραυματίστηκε από την πτώση.