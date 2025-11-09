Ο πρίγκιπας Τζορτζ συνόδευσε τη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον στη φετινή Τελετή Μνήμης η οποία τιμά την προσφορά και τη θυσία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας.

Μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν ήταν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.

Αντίθετα, η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, αντιναύαρχος σερ Τίμοθι Λόρενς, απουσίαζαν από την τελετή, καθώς βρίσκονταν στην Αυστραλία για να τιμήσουν την εκατονταετηρίδα του Βασιλικού Σώματος Τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας.

Απών ήταν επίσης και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, που βρισκόταν στη Βραζιλία, ωστόσο θα βρίσκεται εγκαίρως στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Τελετή Μνήμης στο Κενοτάφιο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, όπως αναφέρει η Daily Mail, ήταν συγκινημένος κατά την εκτέλεση του εθνικού ύμνου «God Save the King» στο Φεστιβάλ Μνήμης της Βρετανικής Λεγεώνας.

Περισσότερα από 5.000 άτομα τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της Βρετανίας στο Royal Albert Hall το βράδυ του Σαββάτου, τιμώντας τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο 76χρονος μονάρχης δέχθηκε τρεις επευφημίες από τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ χαιρέτησε το κοινό που αποτελούνταν από βετεράνους — ανάμεσά τους άτομα που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της Ημέρας D-Day, είχαν υπάρξει αιχμάλωτοι πολέμου ή είχαν επιζήσει από επιθέσεις στη θάλασσα.

Η εκτέλεση του εθνικού ύμνου ακολούθησε μια δίλεπτη σιγή στη μνήμη των πεσόντων, στη διάρκεια της οποίας πέταλα παπαρούνας έπεφταν από την οροφή, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η βασιλική οικογένεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο Φεστιβάλ Μνήμης, το οποίο διοργανώνεται από τη Royal British Legion, της οποίας ο βασιλιάς Κάρολος έγινε προστάτης πέρυσι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα με φαρδύ λευκό γιακά του οίκου Alessandra Rich, ενώ φόρεσε σκουλαρίκια που ανήκαν κάποτε στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια καρφίτσα HMS Glasgow και μια χειροποίητη παπαρούνα από μετάξι, γυαλί και φυσικά υλικά, δημιουργία της Ίζι Έιγκερ του οίκου Lock & Co, η οποία αποφοίτησε πρόσφατα από τη Βασιλική Σχολή Κεντητικής.

Η εμφάνιση του Σαββάτου ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά την είδηση ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχασε από τους τίτλους του και κλήθηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge στα κτήματα του Γουίνδσορ.





