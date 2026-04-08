Το Fuel Pass δεν αποτελεί ένα ελεύθερα διαθέσιμο χρηματικό ποσό που μπορεί να δαπανηθεί κατά βούληση. Η ενίσχυση που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έχει αυστηρά καθορισμένο πεδίο χρήσης και αφορά αποκλειστικά δαπάνες που σχετίζονται με καύσιμα και μετακινήσεις.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει κάθε δικαιούχος πριν επιλέξει την ψηφιακή κάρτα αντί της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες αγορές ούτε να μετατραπεί σε μετρητά, ενώ η χρήση του περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και πραγματοποιείται μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η κάρτα Fuel Pass 3 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

αγορά καυσίμων

μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

πληρωμές σε ταξί

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα πρατήρια καυσίμων, καλύπτεται και ένα ευρύτερο φάσμα μετακινήσεων, αρκεί οι επιχειρήσεις να ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων (MCC)

Η χρήση της κάρτας βασίζεται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κωδικούς (Merchant Category Codes), όπως:

4011: Σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίου

4111: Αστικές και τοπικές συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων πορθμείων

4112: Σιδηροδρομικές μετακινήσεις

4121: Υπηρεσίες ταξί

4131: Υπηρεσίες λεωφορείων

5541: Πρατήρια υγρών καυσίμων

5542: Αυτόματοι πωλητές καυσίμων

5983: Επιχειρήσεις πώλησης καυσίμων

Στην πράξη, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα τόσο σε παραδοσιακά πρατήρια όσο και σε αυτόματους σταθμούς καυσίμων, αλλά και σε μέσα μεταφοράς που εμπίπτουν στους παραπάνω κωδικούς.

Χρήση σε ΜΜΜ και ταξί

Η κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί:

σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ακόμη και μέσω απευθείας χρήσης στους επικυρωτές

σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης ταξί

Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ιδιαίτερα για όσους δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά ιδιωτικό όχημα.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

η χρήση γίνεται μόνο μέσω συσκευών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές

δεν επιτρέπεται ανάληψη χρημάτων από την κάρτα

Συνεπώς, το ποσό δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά ούτε να αναληφθεί από ΑΤΜ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις επιτρεπόμενες συναλλαγές.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας πρέπει να καταναλωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε ποσό απομένει δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας έχει πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς:

συνήθως προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση σε σχέση με την κατάθεση σε IBAN

όμως το ποσό δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμο

δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης

και υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης

Συνοπτικά

Η κάρτα χρησιμοποιείται μόνο για καύσιμα, ΜΜΜ και ταξί

Καλύπτει πρατήρια, αυτόματους πωλητές, λεωφορεία, τρένα και τοπικές συγκοινωνίες

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών

Απαιτούνται ανέπαφες συναλλαγές

Το υπόλοιπο ισχύει έως 31 Ιουλίου 2026

Επομένως, όποιος επιλέξει την ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια πού και μέχρι πότε μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό.

