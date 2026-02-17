Επείγον σήμα έστειλε το υπουργείο Ναυτιλίας προς τα πλοία ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, λόγω της κλιμάκωσης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Οπως υπογραμμίζεται, στις 3 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε περιστατικό ύποπτης δραστηριότητας 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν εντός της εισερχόμενης ζώνης κυκλοφορίας των Στενών του Ορμούζ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι κατά τη διέλευσή πλοίου, αυτό δέχθηκε κλήση VHF μέσω επικοινωνίας bridge–to–bridge με οδηγία να σταματήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση, χωρίς να δοθεί νόμιμη αιτιολογία, ενώ δύο μικρά σκάφη με εμφανή τοποθετημένο οπλισμό πραγματοποίησαν επανειλημμένες προσεγγίσεις, πλησιάζοντας το πλοίο σε απόσταση έως και 50 ποδιών. Το εν λόγω πλοίο δεν σταμάτησε και συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία του.

Γίνεται, επίσης, αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παρεμβολών GPS που έχει παρατηρηθεί στα πλοία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ και επηρεάζουν την ηλεκτρονική πλοήγηση, καθώς και στην παρουσία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και στα γειτονικά ύδατα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα πλοία καλούνται να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση, παρακολουθώντας στενά τη δραστηριότητα μικρών σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, συνιστάται στα πληρώματα να είναι έτοιμα για πλοήγηση χωρίς ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον παρουσιαστούν παρεμβολές, και να ενημερώνουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά κέντρα για κάθε ύποπτο περιστατικό ή τεχνική δυσλειτουργία.

Οι συστάσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, αλλά και με πληροφορίες διεθνών μέσων για τη διεξαγωγή ιρανικής άσκησης ετοιμότητας με την ονομασία «Smart Control of Hormuz Strait».

Σημειώνεται ότι τα στενό του Ορμούζ είναι η πιο σημαντική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, συνδέοντας τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Σημειώνεται ότι τμήματα στα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για λίγες ώρες την Τρίτη καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στην πλωτή οδό, όπως μετέδωσε το Reuters.