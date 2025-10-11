Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αποκάλυψε τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, χαρακτηρίζοντάς τον το «ισχυρότερο πυρηνικό στρατηγικό οπλικό σύστημα» της χώρας, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλοί ξένοι προσκεκλημένοι, μεταξύ αυτών ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, ο Hwasong-20 διαθέτει τη δυνατότητα να πλήξει οποιοδήποτε σημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησης και την ανθεκτικότητα της κεφαλής κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Ο Ankit Panda, αναλυτής στο Carnegie Endowment for International Peace, σημείωσε: «Ο Hwasong-20 αντιπροσωπεύει, προς το παρόν, την αποθέωση των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για δυνατότητες μεταφοράς πυρηνικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Πρέπει να αναμένουμε ότι το σύστημα θα δοκιμαστεί πριν από το τέλος του έτους».

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές, ενισχύοντας την πίεση στα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και την αποτρεπτική ικανότητα που επιδιώκει ο Κιμ.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν επίσης υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κρουζ, νέου τύπου πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, καθώς και εκτοξευτές για drones «αυτοκτονίας», όπως ανέφερε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, στην ομιλία του, επαίνεσε τα στρατεύματα που επιχειρούν στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι ο ηρωισμός τους δεν περιορίζεται στην άμυνα της χώρας, αλλά εκτείνεται και στα «προκεχωρημένα φυλάκια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης». Προσέθεσε: «Ο στρατός μας πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια ανίκητη οντότητα που καταστρέφει όλες τις απειλές», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας τη θυσία των Βορειοκορεατών στρατιωτών στην Ουκρανία ως ένδειξη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.