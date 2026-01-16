Σε μια εμφανή προσπάθεια αναδίπλωσης προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια επίθεσή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Άμπου Ντάμπι.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του εντάσσονταν στο πλαίσιο «φιλικού χιούμορ», στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς, τους οποίους κατηγόρησε για «εθνικιστικό πάθος».

Στην ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα δηλώνει «έκπληκτος» από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Αθήνα, τονίζοντας ότι τα σχόλιά του προς τον Τζον Ντεφτέριο δεν ήταν «ούτε στο ελάχιστο εχθρικά», αλλά διατυπώθηκαν, όπως υποστηρίζει, με χιουμοριστική διάθεση. Παράλληλα, κάνει λόγο για αποσπασματική παρουσίαση των λεγομένων του, η οποία –κατά τον ίδιο– διογκώθηκε και μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό χαρακτήρα», φαινόμενο που, όπως σημειώνει, «εμφανίζεται συχνά στα αθηναϊκά media».

Στο ίδιο κείμενο, ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε αμφισβήτησε πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι, ενώ χαρακτηρίζει την Αρχαία Ελλάδα «λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Δηλώνει ακόμη ότι τρέφει «βαθύ θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, τόσο τον αρχαίο όσο και τον σύγχρονο, κάνοντας λόγο για «αδελφική σχέση» μεταξύ των δύο λαών και εκφράζοντας «ιδιαίτερο σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το κλείσιμο της ανάρτησής του επαναφέρει τον αιχμηρό τόνο που προκάλεσε αρχικά την κατακραυγή. Ο Έντι Ράμα σημειώνει με ειρωνική διάθεση ότι δυσκολεύεται να θεωρήσει απογόνους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσους «γράφουν και μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος», αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές.

Δείτε την ανάρτηση του Έντι Ράμα:

Το επεισόδιο

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά το ιδιαίτερα φορτισμένο επεισόδιο στη σκηνή της συνόδου στο Αμπού Ντάμπι, όταν ο Έντι Ράμα, με αφορμή αρχικό γλωσσικό λάθος στην προσφώνηση των ονομάτων, εξαπέλυσε επανειλημμένες αιχμές κατά του Τζον Ντεφτέριου λόγω της ελληνικής του καταγωγής.



Μεταξύ άλλων, τον κατηγόρησε ότι «υποτιμά τους άλλους» επειδή, όπως είπε, «νομίζει ότι είναι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», ενώ επανήλθε αργότερα με σχόλια για τον τρόπο που «οι Έλληνες μετρούν τα χρήματα», συνδέοντας μάλιστα τη στάση αυτή με τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Διαβάστε όλο τον διάλογο

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

……

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.