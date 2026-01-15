Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Άμπου Ντάμπι, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εξαπέλυσε απρόκλητη επίθεση εναντίον ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου που είχε τον ρόλο του συντονιστή της συζήτησης.

Ο λόγος για τον Τζον Ντεφτέριο, δημοσιογράφο με πολυετή παρουσία στο CNN, τον οποίο ο Έντι Ράμα ειρωνεύτηκε και προσέβαλε επανειλημμένα, φτάνοντας στο σημείο να του πει ότι «δεν είσαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όπως νομίζεις», ενώ τον κατηγόρησε ότι υποβαθμίζει την οικονομική σημασία της συμφωνίας των Τιράνων με τη Σαουδική Αραβία.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ελληνικής καταγωγής συντονιστής, κατά την έναρξη της συζήτησης, πρόφερε λανθασμένα τα ονόματα τόσο του Έντι Ράμα όσο και του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάιτς. Όταν οι δύο ηγέτες ανέβηκαν στη σκηνή, ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός περιορίστηκε σε μια ήπια διόρθωση, έπειτα μάλιστα από προτροπή του ίδιου του δημοσιογράφου.

Αντίθετα, ο Έντι Ράμα διόρθωσε και εκείνος το λάθος, αλλά με εμφανή ενόχληση, αφήνοντας αιχμές ότι η λανθασμένη προφορά οφειλόταν στην ελληνική καταγωγή του συντονιστή.

Η ένταση κλιμακώθηκε στη συνέχεια της συζήτησης, όταν το θέμα στράφηκε στις ενεργειακές επενδύσεις στην Αλβανία. Ο Αλβανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε «τον μέντορά μας, Sultan Al Jaber», υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος απάντησε χαμογελώντας και σε χαλαρό τόνο, αστειευόμενος ότι «δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι», προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Ο Έντι Ράμα, φανερά μη αντιλαμβανόμενος το χιούμορ, απάντησε με ειρωνεία: «Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε πάντα. Υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε οι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι».

Οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Προς το τέλος της συζήτησης, με αφορμή το ύψος επένδυσης στην Αλβανία, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ. Ο Έντι Ράμα τον διόρθωσε δύο φορές, λέγοντας ότι το ποσό είναι μεγαλύτερο, και συνέχισε με νέα αιχμή: «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς οι προσωπικές και εθνικές αναφορές του Αλβανού πρωθυπουργού προς τον συντονιστή ξέφυγαν από το πλαίσιο μιας θεσμικής συζήτησης.

Διαβάστε όλο τον διάλογο

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

……

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.