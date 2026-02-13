Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων ετών. Ο Αμερικανός χρηματιστής, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του. Αν και ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, τα ερωτήματα όχι μόνο δεν έχουν κοπάσει, αλλά αναζωπυρώνονται με κάθε νέα αποκάλυψη.

Κεντρικό πρόσωπο στην αμφισβήτηση του επίσημου πορίσματος είναι ο Αμερικανός ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος παρακολούθησε τη νεκροψία ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Επστάιν. Ο ίδιος ζητά νέα, ανεξάρτητη διερεύνηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το συμπέρασμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, που έκανε λόγο για αυτοκτονία δια απαγχονισμού. Σε δηλώσεις του στην Telegraph, υποστήριξε ότι, κατά την άποψή του, ο θάνατος «πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό», επισημαίνοντας πως τα διαθέσιμα στοιχεία δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα για την ακριβή αιτία και τον τρόπο θανάτου.

Ο Μπάντεν δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία της 11ης Αυγούστου 2019, ωστόσο ήταν παρών ως παρατηρητής. Όπως αναφέρει, τότε είχε συμφωνηθεί ότι απαιτούνταν περισσότερα δεδομένα πριν υπάρξει οριστικό συμπέρασμα. Μάλιστα, στην αποχαρακτηρισμένη έκθεση νεκροψίας που δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν», ο «τρόπος θανάτου» εμφανιζόταν αρχικά ως «εκκρεμής», με τα πεδία «αυτοκτονία» και «ανθρωποκτονία» κενά.

Πηγή φωτογραφιών: Department of Justice

Πέντε ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Μπάρμπαρα Σάμσον, κατέληξε επίσημα ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό και χαρακτήρισε τον τρόπο «αυτοκτονία». Ο Μπάντεν, ωστόσο, αμφισβητεί ακόμη και το κατά πόσο η ίδια παρευρέθηκε στη νεκροψία, ενώ η Σάμσον επιμένει δημοσίως ότι το πόρισμά της είναι τεκμηριωμένο και αδιαμφισβήτητο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα που αφορούν τον αυχένα του Επστάιν. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, διαπιστώθηκαν τρία κατάγματα: ένα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδή χόνδρο. Ο Μπάντεν, με εμπειρία 50 ετών σε ιατροδικαστικές έρευνες, επισημαίνει ότι δεν έχει συναντήσει περίπτωση αυτοκτονίας δια απαγχονισμού με τρία κατάγματα στον αυχένα. Όπως τονίζει, ακόμη και ένα τέτοιο κάταγμα θα έπρεπε να οδηγήσει σε ενδελεχή έρευνα για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία, πόσο μάλλον δύο ή τρία.

Τα ερωτήματα εντείνονται και από στοιχεία που προέκυψαν από υλικό καμερών ασφαλείας και κυβερνητικά έγγραφα. Τη νύχτα του θανάτου καταγράφηκε ένα «χαμένο λεπτό» στο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ εμφανίζεται και μια πορτοκαλί «φιγούρα» να ανεβαίνει τη σκάλα προς τον όροφο όπου βρισκόταν το κελί του. Σύμφωνα με αναφορές του Federal Bureau of Investigation και του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις 10:39 μ.μ. της 9ης Αυγούστου 2019 καταγράφηκε μια μορφή που «θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κρατούμενος». Άλλες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σωφρονιστικό υπάλληλο ή για άτομο που μετέφερε λινά ή κλινοσκεπάσματα, δεδομένου ότι οι κρατούμενοι βρίσκονταν σε καραντίνα.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί ότι οι δεσμοφύλακες δεν έλεγξαν τον Επστάιν για ώρες, ενώ δύο κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραψαν εικόνα.

Επιπλέον, ο Μπάντεν εκφράζει αμφιβολίες για το αυτοσχέδιο σχοινί από πορτοκαλί σεντόνι που βρέθηκε στο κελί, υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδει πλήρως με τα σημάδια στον λαιμό. Θεωρεί επίσης προβληματική τη μετακίνηση της σορού και τη μεταφορά της στο ιατρείο της φυλακής, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία, ακόμη και ο ακριβής χρόνος θανάτου.

Ο Επστάιν κηρύχθηκε επίσημα νεκρός στις 6:39 π.μ., βάζοντας απότομα τέλος σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία. Ωστόσο, οι σκιές γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να τροφοδοτούν αμφιβολίες και θεωρίες, κρατώντας την υπόθεση ανοιχτή στη δημόσια συζήτηση.