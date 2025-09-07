Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί πραγματοποίησαν την κορυφαία εμφάνιση της ιστορίας τους και πέταξαν εκτός συνέχειας του EuroBasket 2025 τη Γαλλία. Με τελικό σκορ 80-70, η Γεωργία εξασφάλισε για πρώτη φορά το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, γράφοντας χρυσή σελίδα στο βιβλίο της.

Λίγοι περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα, αφού οι περισσότεροι είχαν στο μυαλό τους έναν μεγάλο προημιτελικό ανάμεσα σε Σερβία και Γαλλία. Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική: στη φάση των “8” θα συναντηθούν η Φινλανδία με τη Γεωργία.

Το βράδυ του Σαββάτου (6/9) ήρθε το πρώτο μεγάλο «μπαμ» με τη Φινλανδία να αποκλείει τους χάλκινους Ολυμπιονίκες. Και πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο, οι Γεωργιανοί προχώρησαν σε δεύτερη τεράστια έκπληξη, αφήνοντας εκτός και τους αργυρούς Ολυμπιονίκες.

Με ηγέτη τον Τορνίκε Σενγκέλια, η ομάδα της Γεωργίας έβγαλε πάθος και αποφασιστικότητα, πέτυχε μία ιστορική πρόκριση και ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» με τη Φινλανδία την Τετάρτη (10/9), με στόχο την υπέρβαση που οδηγεί στα ημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γεωργία μπήκε στη νοκ-άουτ φάση του τουρνουά χάρη και στη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας.

Τα δεκάλεπτα:

20-24, 37-38, 54-58, 70-80