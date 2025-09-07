Εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη, ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, θεώρησε αστείο να σχολιάσει ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket, είναι με ένα M16.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ισραήλ

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη.

«Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας», ήταν η πρώτη δήλωση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Ισραήλ Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι.

Για το πώς θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος».

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει απόψε (21:45) το Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket.