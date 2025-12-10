Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που μποϊκοτάρει την Eurovision 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού πρόκειται να γιορτάσει την 70ή του επέτειο τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, αλλά η συμμετοχή του Ισραήλ έχει ρίξει μια βαριά σκιά πάνω στην εκδήλωση.

Advertisement

Advertisement

Πολλές χώρες είχαν δηλώσει ότι δεν θα ένιωθαν άνετα να συμμετάσχουν λόγω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα – και τώρα η Ισλανδία εντάχθηκε στην Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σλοβενία που αποσύρθηκαν.

Iceland becomes fifth country to boycott 2026 Eurovision Song Contest after Israel allowed to compete https://t.co/CkKqw4Rf8f December 10, 2025

Σε δήλωση του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RUV αναφέρεται: «Η συμμετοχή του ισραηλινού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στον διαγωνισμό προκάλεσε πρόσφατα διαφωνίες, τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού.

Η συμμετοχή του KAN συζητήθηκε λεπτομερώς στις συνεδριάσεις της EBU νωρίτερα φέτος, πρώτα στο Λονδίνο το καλοκαίρι και στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα. Στη συνεδρίαση στη Γενεύη, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της EBU συμφώνησαν ότι οι διάφορες αλλαγές που έγιναν στους κανόνες και στην υλοποίηση του διαγωνισμού ήταν ικανοποιητικές και, ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του KAN στο διαγωνισμό».

Συνέχισε: «Από τη δημόσια συζήτηση στη χώρα μας και την αντίδραση στην απόφαση της EBU που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη όσον αφορά τη συμμετοχή της RÚV στην Eurovision. Ως εκ τούτου, η RÚV αποφάσισε να ενημερώσει σήμερα την EBU ότι δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision του επόμενου έτους.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού και η Eurovision είχαν πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά είναι πλέον σαφές ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί και η απόφαση αυτή λαμβάνεται για τους προγραμματικούς αυτούς λόγους».

Με την απόφαση της Ισλανδίας, ο αριθμός των χωρών που προγραμματίζουν προσωρινά να συμμετάσχουν το 2026 ανέρχεται σε 34, από 37 που ήταν φέτος.