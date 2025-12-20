Νέα έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν τις σοκαριστικές απαιτήσεις του Τζέφρι Έπσταϊν σχετικά με τα ανήλικα κορίτσια που ζητούσε να του εξασφαλίζουν σε σταθερή βάση οι συνεργάτες του, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Η δημοσιοποίηση της νέας αυτής σειράς εγγράφων από την έρευνα για τον παιδόφιλο χρηματιστή αποτελεί κομβική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονους πολιτικούς τριγμούς και έχει εξελιχθεί σε «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση Τραμπ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για καθυστερήσεις και ελλιπή διαφάνεια στην αποκάλυψη όλων των στοιχείων.

Παρότι μεγάλα τμήματα των εγγράφων παραμένουν λογοκριμένα, το υλικό που έχει αποχαρακτηριστεί περιλαμβάνει φωτογραφίες του Έπσταϊν με διάσημα πρόσωπα, όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Κρις Τάκερ, Ντιάνα Ρος και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον. Σε πολλές εικόνες εμφανίζεται και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, μεταξύ των οποίων μία που τον δείχνει να κολυμπά σε πισίνα μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργάτιδα και σύντροφο του Έπσταϊν. Στο υλικό καταγράφεται επίσης έντονη παρουσία του πρίγκιπα Άντριου, γνωστού για τις στενές σχέσεις που διατηρούσε με τον χρηματιστή.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό εδώ.

Οι απαιτήσεις και τα «παράπονα» του Έπσταϊν

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ερευνητικές σημειώσεις αποτυπώνουν με σαφήνεια τις προτιμήσεις του Έπσταϊν ως προς την ηλικία και τη φυλή των θυμάτων του, αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να εξασφαλίζει την προμήθειά τους.

Ένα από τα έγγραφα, με αριθμό αναφοράς EFTA00004179, περιλαμβάνει διαβιβαστικό του FBI και 13 σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων από κατάθεση που δόθηκε στις 2 Μαΐου 2019. Το όνομα του μάρτυρα παραμένει απόρρητο και αρκετά σημεία έχουν διαγραφεί. Ωστόσο, από το περιεχόμενο προκύπτει ότι ο Έπσταϊν είχε ιδιαίτερα συγκεκριμένες και αυστηρές απαιτήσεις από όσους του έβρισκαν έφηβα κορίτσια.

Ο μάρτυρας κάνει λόγο για «περιόδους απόγνωσης», κατά τις οποίες το δίκτυο του Έπσταϊν «ξέμενε από κορίτσια», με τον χρηματιστή να αναφέρεται στα σημειώματα με τα αρχικά «JE». Σε μία τέτοια περίπτωση, καταγράφεται ότι έφτασε «μια σκουρόχρωμη Δομινικανή», την οποία ο Έπσταϊν απέρριψε, καθώς –όπως αναφέρεται– «δεν ήθελε ισπανόφωνο ή σκούρο κορίτσι». Ο φερόμενος «προμηθευτής» του, το όνομα του οποίου έχει αποκρυφθεί, είχε λάβει οδηγίες να επιλέγει πιο ανοιχτόχρωμα θύματα. Αν και ο μάρτυρας δεν γνωρίζει αν ο συνεργάτης πληρωνόταν, επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο κορίτσι έλαβε χρήματα.

Σε άλλο σημείο, περιγράφεται παράπονο που εξέφρασε ο Έπσταϊν σε γυναίκα συνεργάτιδά του, ζητώντας της να συνεχίσει να του φέρνει κορίτσια που πληρούσαν τα κριτήριά του. Παράλληλα, αναφέρεται περιστατικό κατά το οποίο ο Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητα από κορίτσι, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι ήταν κάτω των 18 ετών, καθώς δεν εμπιστευόταν συνεργάτη του που στο παρελθόν του είχε φέρει μεγαλύτερες σε ηλικία κοπέλες.

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν επίσης περιγραφές σεξουαλικών επιθέσεων, με τον μάρτυρα να αναφέρει αλλόκοτους ήχους και βίαια αγγίγματα από τον Έπσταϊν προς τα θύματά του. Το έγγραφο συνοδεύεται από φωτογραφίες κοριτσιών ηλικίας 14 έως 17 ετών, τα οποία εμφανίζονται να κυκλοφορούν με ποδήλατα φορώντας μπικίνι, ενώ επιβεβαιώνεται και η ιδιαίτερη προτίμηση του χρηματιστή για κορίτσια από τη Βραζιλία.

Εκτεταμένες λογοκρισίες και πολιτικές αντιδράσεις

Νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα της υπόθεσης έως χθες, Παρασκευή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Μεγάλα αποσπάσματα των εγγράφων παραμένουν καλυμμένα με «μαύρο», μεταξύ αυτών κατάλογος 254 «μασέζ», των οποίων τα ονόματα αποκρύπτονται «για την προστασία των θυμάτων», καθώς και 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι βουλευτές Ρο Χάνα και Τόμας Μέισι, εισηγητές του νομοσχεδίου, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σεβάστηκε το πνεύμα του νόμου. Σε ανάρτησή του στο X, ο Χάνα τόνισε επίσης την απουσία της πλήρους δικογραφίας μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, η οποία –όπως ανέφερε– περιλαμβάνει αναφορές και σε άλλους πλούσιους και ισχυρούς άνδρες.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς σχετικά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σχολίασε.

Η πρώτη αντίδραση του Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον αντέδρασε έντονα, απαντώντας στις κατηγορίες και αποκαλύπτοντας ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια προστασίας του, αλλά για απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια σφοδρή δήλωση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία του, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κλίντον, «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Η αντίδραση του Κλίντον εστιάζει στην απόπειρα να τον καταστήσουν αποδιοπομπαίο τράγο, καθώς κατηγορεί ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες. Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του και εκείνων που συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του.

«Φάρσα» η υπόθεση για τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση αυτή. Ωστόσο για μήνες μετά την εκλογή του δεν είχε τηρήσει την υπόσχεσή του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φάρσα» που εργαλειοποιήθηκε από τους αντιπολιτευόμενους Δημοκρατικούς, προς μεγάλη απογοήτευση της βάσης των υποστηρικτών του «MAGA», που έχει παθιαστεί με το σκάνδαλο αυτό.

Ο πρόεδρος επικύρωσε τελικά τον νόμο που υποχρέωνε την κυβέρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, φυσιογνωμία της νεοϋρκέζικης υψηλής κοινωνίας κατηγορείται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση πάνω από χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και ανήλικες. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Άντριου – ο αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου – ο οποίος κατηγορήθηκε από ένα από τα θύματα, αλλά δηλώνει αθώος.

Ο θάνατος του χρηματιστή στη φυλακή πριν από τη δίκη του, που καταχωρίσθηκε ως αυτοκτονία από τις αρχές, τροφοδότησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να δολοφονήθηκε για να εμποδιστεί να εμπλέξει ονόματα από τις ελίτ, τα οποία επωφελήθηκαν από τα εγκλήματά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ένα διάστημα είχε βρεθεί κοντά στον χρηματιστή καθώς κινούνταν στους ίδιους κύκλους, αρνείται ότι γνώριζε ο,τιδήποτε για την εγκληματική του συμπεριφορά και βεβαιώνει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπστιν πολύ καιρό προτού να απασχολήσει τη δικαιοσύνη.

Η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, η 63χρονη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, είναι το μόνο πρόσωπο που καταδικάστηκε στην υπόθεση αυτή. Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε χθες ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS