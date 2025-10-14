Μια απρόσμενη τροπή φάνηκε να παίρνει κάποια στιγμή η συζήτηση μεταξύ του πρώην τζιχανιστή και νυν μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, και της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Μάργκαρετ Μπρέναν στο «60 Minutes», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η Μπρέναν αναφέρθηκε σε σχόλια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που τον είχε χαρακτηρίσει «ωραίο» και «σκληρό»: «Όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως ωραίο, σκληρό, και είπε ότι είχατε δυνατό παρελθόν» είπε η δημοσιογράφος- με τον αλ Σάρα να χαμογελά και να της απαντά «είχατε κάποια αμφιβολία για αυτό;».

Η Μπρέναν φάνηκε να αιφνιδιάζεται προς στιγμή, μα επανέφερε τη συζήτηση «στις ράγες»: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το δυνατό σας παρελθόν, μα είναι λόγω αυτού του παρελθόντος που η αμερικανική κυβέρνηση σας είχε χαρακτηρίσει ως τρομοκράτη» απάντησε. «Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι σας μέχρι λίγους μήνες πριν» πρόσθεσε, με τον αλ Σάρα να απαντά «θα ήταν σπατάλη- θα ήταν χρήματα που δεν ξοδεύτηκαν σωστά…μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήμουν 17 ή 18. Το επίπεδο αντίληψης που έχετε τώρα είναι διαφορετικό από ό,τι 20 χρόνια πριν».

Η συνέντευξη στο CBS ήταν η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του αλ Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση και προκάλεσε έντονα σχόλια- και πολλοί στάθηκαν στο «φλερτ».