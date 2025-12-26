Ένας 78χρονος σταμάτησε να εμφανίζεται για τα καθημερινά του γεύματα και ένας σεφ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Για 10 ολόκληρα χρόνια, ο Τσάρλι Χικς είχε την ίδια συνήθεια. Κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, καθόταν στο ίδιο τραπέζι στο εστιατόριο Shrimp Basket στην Πενσακόλα της Φλόριντα και παρήγγελνε το ίδιο πιάτο. Ένα μπολ gumbo, με λίγο ρύζι και χωρίς κράκερ. Οι εργαζόμενοι τον ήξεραν με το μικρό του όνομα. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Γι’ αυτό και όταν, τον Σεπτέμβριο, ο 78χρονος δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αντιλήφθηκαν αμέσως την απουσία του. Τη δεύτερη μέρα ανησύχησαν. Την τρίτη, ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο σεφ με τη χρυσή καρδιά

Ο σεφ Ντόνελ Στόλγουορθ προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Στην αρχή, ο Χικς απάντησε στο τηλέφωνο και είπε πως ήταν άρρωστος. Το προσωπικό τού πήγε το φαγητό στο διαμέρισμά του, αλλά εκείνος ζήτησε να το αφήσουν έξω από την πόρτα, για να μην κολλήσει κανείς.

Λίγες μέρες αργότερα, το τηλέφωνό του δεν απαντούσε πια.

Τότε ο Στόλγουορθ άφησε τη βάρδιά του και πήγε ο ίδιος στο σπίτι του ηλικιωμένου. Χτύπησε επανειλημμένα την πόρτα. Καμία απάντηση. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει, άκουσε μια αδύναμη φωνή να ζητά βοήθεια.

Ο Χικς βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα. Είχε σπάσει δύο πλευρά και ήταν σοβαρά αφυδατωμένος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε αρκετό καιρό για να αναρρώσει.

Δίπλα του και στο νοσοκομείο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, το προσωπικό του Shrimp Basket δεν τον ξέχασε. Του πήγαιναν καθημερινά το αγαπημένο του φαγητό, κρατώντας του συντροφιά στα επισκεπτήρια. Όταν πήρε εξιτήριο, τον βοήθησαν να βρει νέο διαμέρισμα, κυριολεκτικά δίπλα στο εστιατόριο, για να μπορούν να τον έχουν κοντά τους.

Σήμερα, ο Χικς έχει επιστρέψει στο γνώριμο τραπέζι του. Οι συζητήσεις ξεκινούν συνήθως με παλιές τηλεοπτικές σειρές και καταλήγουν όπου τους πάει η κουβέντα. Η σχέση τους έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια πελάτη και εργαζόμενου. «Δεν είναι απλώς ένας θαμώνας», λέει ο Στόλγουορθ. «Είναι θείος, παππούς και καλύτερος φίλος. Όλα μαζί».