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Η εκτεταμένη χρήση αυτών των καλωδίων κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου αναδιαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ερευνητές από το Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου και την Ολλανδία μελετούν τις φωλιές αυτές για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στη φύση.

Η ανάλυση DNA αναμένεται να αποκαλύψει ποια είδη πουλιών χρησιμοποίησαν τα τεχνητά αυτά υλικά για να χτίσουν τις φωλιές τους στο πεδίο μάχης.

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Μια μικρή φωλιά πουλιού, φτιαγμένη από καλώδια οπτικών ινών και χόρτα που εντοπισμένη κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, καταδεικνύει πώς η σύγκρουση —που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια— αναδιαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Περιοχές κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων, είναι διάσπαρτες με εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών· τα καλώδια αυτά χρησιμοποιούνται από τα ουκρανικά και ρωσικά στρατεύματα για την καθοδήγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) επίθεσης, καθιστώντας τα απρόσβλητα σε παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου.

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Τα καλώδια, τα οποία μπορούν να εκτείνονται σε μήκος 20 χιλιομέτρων, βρίσκονται μπερδεμένα σε δέντρα και διάσπαρτα σε χωράφια και στις στέγες πόλεων στις περιοχές της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, αστράφτοντας στο φως του ήλιου σαν γιγάντιος ιστός αράχνης.

Τα πουλιά έχουν αρχίσει να επαναχρησιμοποιούν τα πεταμένα καλώδια για να φτιάχνουν τις φωλιές τους, λέει η Γιάνα Χρίνκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου, εξετάζοντας προσεκτικά δύο ευαίσθητες φωλιές που οι ένοπλες δυνάμεις έστειλαν στο μουσείο από την πρώτη γραμμή.

«Αντικείμενα όπως φωλιές πουλιών με θραύσματα οπτικών ινών καταδεικνύουν την αλλαγή στη φύση του πολέμου», δήλωσε ο Χρίνκο.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 με άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό. Προσπαθώντας να αντισταθμίσει το πλεονέκτημα της Ρωσίας σε τέτοιο συμβατικό εξοπλισμό, η Ουκρανία έχει επενδύσει πόρους στην ανάπτυξη εναέριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κυριαρχούν πλέον στο πεδίο της μάχης.

Ο Χρίνκο είπε ότι οι ερευνητές δεν γνώριζαν ποια πουλιά έφτιαξαν τις φωλιές ούτε πώς είχαν συγκεντρώσει τα μακριά καλώδια.

«Η πρώτη φωλιά περιέχει κυρίως ξερό γρασίδι και καλώδιο οπτικών ινών. Και είναι αρκετά σφιχτά στριμμένη», είπε.

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Το Reuters μίλησε με αρκετούς Ουκρανούς στρατιώτες στις περιοχές της πρώτης γραμμής του Ντόνετσκ, του Χάρκοβο και της Ζαπορίζια, οι οποίοι είχαν βρει τέτοιες φωλιές και δημοσίευσαν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους στο διαδίκτυο.

Μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Κίεβο ως μέρος της πολεμικής συλλογής του Πολεμικού Μουσείου, και η άλλη θα σταλεί για μελέτη στην Ολλανδία και αργότερα θα επιστραφεί, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η Αουκε Φλόριαν Χιέμστρα, μια 33χρονη βιολόγος στην Ολλανδία η οποία ειδικεύεται σε τεχνητά υλικά φωλιών, δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει πλούσια βιοποικιλότητα πτηνών και υπάρχουν πολλά είδη που θα μπορούσαν να έχουν κατασκευάσει τις φωλιές.

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«Θα αναζητήσουμε ίχνη DNA που βρίσκονται ακόμα σε μια φωλιά για να προσδιορίσουμε ποιος πραγματικά την έφτιαξε», είπε. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ φωλιά σαν κι αυτή – και έχω δει πολλές, πολλές φωλιές πουλιών».

Ο αντίκτυπος των οπτικών ινών στα πουλιά θα μπορούσε να είναι ανάμεικτος, δήλωσε η ίδια. Θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, καθώς τα πουλιά θα μπορούσαν να μπλεχτούν, αλλά θα μπορούσε επίσης να τα ωφελήσει βοηθώντας τα να φτιάξουν μια γερή φωλιά.

«Και καταγράφοντας αυτή τη φωλιά, καταγράφουμε επίσης τον αντίκτυπο του πολέμου στη φύση στην Ουκρανία», είπε ο Χιέμστρα.

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