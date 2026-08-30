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Ένα αγόρι στη φωτογραφία κρατά ένα ορθογώνιο αντικείμενο που θυμίζει έντονα σύγχρονο tablet, οδηγώντας ορισμένους χρήστες σε θεωρίες περί ταξιδιού στον χρόνο.

Πολλοί παρατηρητές απορρίπτουν αυτές τις εικασίες, προτείνοντας πιο ρεαλιστικές εξηγήσεις για το αντικείμενο που κρατά το παιδί.

Οι πιθανές εκδοχές περιλαμβάνουν ένα απλό σημειωματάριο ή μια Αγία Γραφή, αντικείμενα συνηθισμένα για την καθημερινότητα εκείνης της εποχής.

Η εικόνα παραμένει θέμα συζήτησης, αναδεικνύοντας πώς μια παλιά φωτογραφία μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους από το σύγχρονο κοινό.

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Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1941 έχει γίνει ξανά viral στα social media, καθώς ένα αντικείμενο που κρατά στα χέρια του ένα μικρό αγόρι έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα… iPad, σχεδόν επτά δεκαετίες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου tablet της Apple.

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε ο Αμερικανός φωτογράφος Edwin Rosskam, καταγράφει μια σειρά παιδιών έξω από κινηματογράφο στο Σικάγο. Τα παιδιά περιμένουν στην ουρά για να αγοράσουν εισιτήρια για μια ταινία, ενώ είναι ντυμένα με τα καλά τους ρούχα, όπως ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή.

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Η εικόνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της καθημερινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, ένα παιδί στη δεξιά άκρη της φωτογραφίας έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Στα χέρια του κρατά ένα επίπεδο, ορθογώνιο αντικείμενο, το οποίο σε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου θυμίζει έντονα σύγχρονο tablet. Η ομοιότητα ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση σχετικά με το αν η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί «απόδειξη» ότι το ταξίδι στον χρόνο είναι πραγματικότητα.

Η υπόθεση μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, αδύνατη. Το πρώτο iPad παρουσιάστηκε από την Apple το 2010, δηλαδή 69 χρόνια μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Κάποιοι χρήστες του Reddit, πάντως, δεν χρειάστηκαν περισσότερα στοιχεία για να καταλήξουν στο δικό τους συμπέρασμα.

«Το παιδί με το iPad βρίσκεται τέρμα δεξιά», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η φωτογραφία αποτελεί «απόδειξη ταξιδιού στον χρόνο».

Φυσικά, δεν πείστηκαν όλοι. Αρκετοί χρήστες προσπάθησαν να δώσουν πολύ πιο απλές και ιστορικά πιθανές εξηγήσεις για το μυστηριώδες αντικείμενο.

Μία από τις θεωρίες είναι ότι το αγόρι κρατά κάποιο σημειωματάριο ή άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή. Ένας χρήστης μάλιστα ανέφερε ότι παλαιότερα οι κινηματογράφοι λάμβαναν μέτρα για να αποτρέψουν την παράνομη καταγραφή ταινιών, με τους ταξιθέτες να ελέγχουν τους θεατές για αντικείμενα όπως στυλό και σημειωματάρια.

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Μια ακόμη, και ίσως πιο απλή, εξήγηση είναι ότι το αντικείμενο δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια Αγία Γραφή.

«Το πιθανότερο είναι ότι είναι η Αγία Γραφή. Είναι ντυμένα με τα καλά τους, ευλογημένα να είναι», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του Reddit.

Έτσι, η μυστηριώδης φωτογραφία του 1941 συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση. Για κάποιους αποτελεί ένα συναρπαστικό «παράθυρο» σε μια πιθανή τεχνολογία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ακόμη. Για άλλους, είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο εύκολα μια εικόνα από το παρελθόν μπορεί να μοιάζει εκπληκτικά σύγχρονη.

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