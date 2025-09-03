Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στην πολιτεία Νίγηρα της βόρειας Νιγηρίας, όταν πλήθος κόσμου την έκαψε ζωντανή για φερόμενη βλασφημία του Προφήτη Μωάμεθ.

Η αστυνομία της χώρας καταδίκασε τη δολοφονία, ως «δικαιοσύνη της ζούγκλας», λέγοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη σύλληψη και τη δίωξη των δραστών. Η άτυχη γυναίκα αναγνωρίστηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως πωλήτρια τροφίμων, ονόματι Αμάγιε, σύμφωνα με το BBC.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένας άνδρας έκανε αστειευόμενος πρόταση γάμου στην πωλήτρια και η απάντησή εκείνης θεωρήθηκε βλάσφημη από ορισμένους κατοίκους της περιοχής.

«Δυστυχώς, αυτό οδήγησε σε επίθεση του πλήθους και [η γυναίκα] πυρπολήθηκε πριν φτάσουν στο σημείο ενισχύσεις των ομάδων ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας, Γουάσιου Αμπιοντούν.

Η βλασφημία ως αδίκημα

Τέτοιες δολοφονίες δεν είναι ασυνήθιστες στη βόρεια Νιγηρία, όπου η βλασφημία θεωρείται μέχρι και σήμερα ποινικό αδίκημα, βάσει του ισλαμικού νόμου (Σαρία), ο οποίος ισχύει παράλληλα με τον κοσμικό νόμο σε 12 κυρίως μουσουλμανικά κράτη.

Η Διεθνής Αμνηστία εξηγεί ότι η βλασφημία συχνά «χρησιμοποιείται ως όπλο για το ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών» στη βόρεια Νιγηρία.

Μια μικρή διαφωνία ή ένας καβγάς, συχνά «σκόπιμα ενορχηστρωμένη», οδηγεί σε κατηγορίες για βλασφημία, «και εν συνεχεία το πλήθος λιντσάρει ακαριαία τον κατηγορούμενο», συμπληρώνει.

Το 2022, η φοιτήτρια Ντέμπορα Σάμιουελ ξυλοκοπήθηκε και κάηκε ζωντανή στην πολιτεία Σοκότο, αφού κατηγορήθηκε για βλάσφημα σχόλια.

Αν και το σύνταγμα της Νιγηρίας κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη σε θέματα πίστης και δικαιοσύνης.

(με πληροφορίες από BBC)