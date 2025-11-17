Σοβαρές κατηγορίες εναντίον της Alibaba, του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου,ότι βοηθά τον κινεζικό στρατό να κατασκοπεύει τις ΗΠΑ, αναφέρονται σε υπόμνημα του Λευκού Οίκου, που αποκάλυψαν οι Financial Times.

Το υπόμνημα ισχυριζόταν ότι «η Alibaba παρέχει τεχνική υποστήριξη σε κινεζικές στρατιωτικές «επιχειρήσεις» εναντίον στόχων στις ΗΠΑ»,

Παρότι οι FT δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητες πηγές και δεν δημοσίευσαν την πλήρη έκδοση του υπομνήματος, επιμένουν στην αναφορά τους. Η Alibaba ωστόσο, σε δήλωσή της υποστήριξε πως «οι ισχυρισμοί και τα υπονοούμενα στο άρθρο είναι εντελώς ψευδή».

«Αμφισβητούμε το κίνητρο πίσω από την ανώνυμη διαρροή, την οποία οι FT παραδέχονται ότι δεν μπορούν να επαληθεύσουν», δήλωσε η Alibaba. «Αυτή η κακόβουλη επιχείρηση δημοσίων σχέσεων προήλθε σαφώς από μια αδίστακτη φωνή που επιδιώκει να υπονομεύσει την πρόσφατη εμπορική συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με την Κίνα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου. Οι ηγέτες συμφώνησαν σε άρση των δασμών και των ελέγχων στις εξαγωγές για 12 μήνες, μειώνοντας τις διμερείς εντάσεις που έχουν κλιμακωθεί φέτος.

Η έλλειψη λεπτομερειών στην έκθεση των FT «εγείρει το ερώτημα εάν ορισμένα από τα «γεράκια» της Κίνας στην κυβέρνηση προσπαθούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία του Προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ», δήλωσε ο Άντι Ρόθμαν, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Sinology.

Επισήμανε ότι ο Τραμπ δεν είχε πει τίποτα για την έκθεση των FT, ενώ σημείωσε ότι όλες οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες cloud computing έχουν συμβόλαια με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους τα τελευταία χρόνια για να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους ημιαγωγούς για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της Alibaba μειώθηκε τόσο γρήγορα ως απάντηση [στην έκθεση των FT] δείχνει πόσο πολύ βρίσκεται η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας σε κίνδυνο λόγω πιθανών νέων κυρώσεων», δήλωσε ο Kyle Chan, συνεργάτης του Brookings που επικεντρώνεται στην τεχνολογία της Κίνας.

Οι μετοχές της Alibaba έκλεισαν με πτώση 3,78% στις ΗΠΑ την Παρασκευή μετά την έκθεση, αλλά σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στο Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα.

Ο Chan επεσήμανε ότι η έκθεση των FT έρχεται καθώς το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen ανοιχτού κώδικα της Alibaba αυξάνεται σε δημοτικότητα στη Silicon Valley, αυξάνοντας την απειλή για τα μοντέλα πληρωμής-προς-χρήση από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic – ενώ οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για μια πιθανή φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.

