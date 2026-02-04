Ρωσικά κατασκοπευτικά διαστημικά σκάφη θεωρείται πως έχουν αναχαιτίσει ευρωπαϊκούς δορυφόρους για σκοπούς υποκλοπής επικοινωνιών, αλλά ακόμα και εν δυνάμει εξουδετέρωσής τους, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία τους ή να τους κάνει ακόμα και να τεθούν εκτός τροχιάς, ενώ διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτών – ειδικά κυβερνητικές ή στρατιωτικές επικοινωνίες.

Δύο ρωσικά σκάφη, τα Luch-1 και Luch-2, είναι υπό παρατήρηση εδώ και χρόνια από ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες, λόγω ύποπτων ελιγμών τους. Από τότε που εκτοξεύτηκε το 2023 το Luch-2 έχει πλησιάσει 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους. Σημειώνεται πως οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Διάστημα από τη Ρωσία θα ήταν χρήσιμες για τη Μόσχα όσον αφορά στον συντονισμό υβριδικών επιθέσεων.

Οι εν λόγω ευρωπαϊκοί δορυφόροι χρησιμοποιούνται κυρίως για υπηρεσίες τηλεοπτικών σημάτων, μα μεταδίδουν και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες- μεταξύ των οποίων και πληροφορίες για στρατιωτική χρήση.

Όπως είπε στους Financial Times ο πτέραρχος Μίκαελ Τράουτ, επικεφαλής της διοίκησης διαστήματος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, και οι δύο δορυφόροι θεωρείται ότι έχουν δραστηριότητες SIGINT (Signals Intelligence). Επίσης, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι τα δύο σκάφη επιδιώκουν την υποκλοπή δεδομένων που μεταφέρονται ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους και σταθμούς στη Γη που θεωρείται ότι δεν είναι κρυπτογραφημένα: Τα ρωσικά σκάφη κάνουν ελιγμούς ώστε να μπαίνουν σκοπίμως σε θέση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους και σε επίγειους σταθμούς. Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι, θεωρείται, διατρέχουν κίνδυνο παρεμβολών ή ακόμη και καταστροφής από εχθρικά αντικείμενα που καταγράφουν τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα τους.

Σημειώνεται πως ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, είχε προειδοποιήσει τον Σεπτέμβριο ότι έχει αυξηθεί η απειλή από τις ρωσικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας τα δορυφορικά δίκτυα «Αχίλλειο Πτέρνα» των σύγχρονων κοινωνικών, καθώς όποιος τους επιτεθεί μπορεί να «παραλύσει ολόκληρα έθνη».