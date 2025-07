Το πρώτο γκρουπ 49 συνολικά λευκών Νοτιοαφρικανών που θα λάβουν καθεστώς πρόσφυγα από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει σύντομα στις ΗΠΑ.

Την Κυριακή επιβιβάστηκαν σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία αναμένεται να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον αργότερα τη Δευτέρα.

Οι σχέσεις μεταξύ της Νότιας Αφρικής και των ΗΠΑ είναι τεταμένες εδώ και μήνες, μετά από ένα εκτελεστικό διάταγμα του Φεβρουαρίου, στο οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Αφρικάνερς είναι θύματα «φυλετικών διακρίσεων».

Αυτό απορρίφθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόα, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν υπάρχει καμία δίωξη των λευκών Αφρικάνερ της Νότιας Αφρικής», προσθέτοντας ότι οι εκθέσεις της αστυνομίας καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του προέδρου Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν επικρίνει την εσωτερική πολιτική της Νότιας Αφρικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κατάσχει γη από λευκούς αγρότες χωρίς καμία αποζημίωση -κάτι που η χώρα της Νότιας Αφρικής διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης επισημάνει αυτό που έχει περιγράψει ως «δολοφονίες αγροτών μεγάλης κλίμακας» στη Νότια Αφρική.

