Ένας πρώην Γάλλος γερουσιαστής κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού αργά το βράδυ της Τρίτης για την προσθήκη ναρκωτικού ecstasy στο ποτό μιας βουλευτίνας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Το δικαστήριο, στην απόφασή του, απέρριψε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι ο 68χρονος Ζοέλ Γκεριό ενδέχεται να χορήγησε «αθέλητα» στη βουλευτή Σαντρίν Ζοσό «μια ουσία ικανή να αλλοιώσει την κρίση της ή τον έλεγχο των πράξεών της, με σκοπό να διαπράξει βιασμό ή σεξουαλική επίθεση».

Ο Γκεριό, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του γερουσιαστή λόγω της υπόθεσης τον Οκτώβριο του 2025, κρίθηκε επίσης ένοχος για κατοχή και χρήση έκσταση.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στη Γαλλία μετά την καταδίκη του Ντομινίκ Πελικό το 2024, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επανειλημμένη χορήγηση ναρκωτικών και βιασμό της συζύγου του, Ζιζέλ, καθώς και για την πρόσκληση δεκάδων αγνώστων να την κακοποιήσουν ενώ ήταν αναίσθητη.

Η υπόθεση Πελικό απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο και ευαισθητοποίησε το κοινό σχετικά με τις επιθέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η Σαντρίν Ζοσό

Αναβολή της φυλάκισης εν αναμονή της έφεσης

Λόγω της «ιδιαίτερης σοβαρότητας των αδικημάτων που διαπράχθηκαν και της υψηλής δόσης ecstasy που χορηγήθηκε στη Σαντρίν Ζοσό χωρίς να το γνωρίζει», το δικαστήριο καταδίκασε τον Γκεριό σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, με αναστολή δύο και μισού έτους, με αναβολή της έκτισης της ποινής – κάτι που σημαίνει ότι δεν θα πάει στη φυλακή καθώς θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ένας από τους δικηγόρους του δήλωσε ότι ο Γκεριό σκοπεύει να ασκήσει έφεση. «Η συζήτηση θα συνεχιστεί ενώπιον του εφετείου, ιδίως όσον αφορά την πρόθεση βιασμού, την οποία ο πελάτης μου αμφισβητεί πλήρως», δήλωσε ο Ανρί Καρποντιέ στο Reuters.

Η Ζοσό είχε δηλώσει στους ανακριτές ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από μερικές γουλιές από ένα ποτήρι σαμπάνια που της πρόσφερε ο Γκεριό στο διαμέρισμά του για να γιορτάσουν την εκλογική νίκη.

Είπε ότι η σαμπάνια δεν είχε τη συνήθη γεύση και ότι αν δεν είχε καταφέρει να φύγει από το διαμέρισμα, ήταν σίγουρη ότι ο Γκεριό θα την είχε βιάσει.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η πρόθεση βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης μπορούσε να συναχθεί από διάφορα στοιχεία, όπως η επιμονή του Γκεριό να πιει η Ζοσό το ποτό με το νακρωτικό ecstasy, η ασυνήθιστη και ακατάλληλη συμπεριφορά του, καθώς και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με ναρκωτικά και τις επιδράσεις τους στο πλαίσιο σεξουαλικής επίθεσης.