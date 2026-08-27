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Ένα τελεφερίκ συγκρούστηκε με έναν γερανό στο γαλλικό θέρετρο Αλπ ντ’ Ουέζ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άτομα, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφεραν οι αρχές την Πέμπτη.

Στην καμπίνα του τελεφερίκ βρίσκονταν περίπου 50 άτομα όταν συνέβη το ατύχημα την Τετάρτη το πρωί σε υψόμετρο 2.300 μέτρων, όπως δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος της Αλπ ντ’ Ουέζ, Ζαν-Υβ Nουαρεϊ.

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«Πρόκειται κυρίως για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και περιπτώσεις εγκεφαλικής διάσεισης», ανέφερε ο Nουαρεϊ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι οι περισσότεροι τραυματίες έχουν πλέον εξέλθει από το νοσοκομείο.

Τα τελεφερίκ είναι σχεδιασμένα να σταθεροποιούνται αυτόματα σε περίπτωση απότομης πέδησης, αλλά «όταν χτύπησε στον γερανό, η καμπίνα έγειρε και οι επιβάτες γλίστρησαν», εξήγησε ο δήμαρχος.

«Νόμιζαν ότι θα πεθάνουν, αλλά ο χειριστής αντέδρασε σωστά, κάνοντας όπισθεν για να ισιώσει την καμπίνα».

Accident de téléphérique à l’Alpe d’Huez : une quinzaine de blessés https://t.co/6YfpLc4TG5 — CHICAGRE 🌋 (@chicagre2) August 27, 2026

Η περιφερειακή νομαρχία ανέφερε ότι υπήρχαν 23 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση και 13 με σοβαρά τραύματα.