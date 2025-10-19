Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί τη Γάζα καθώς όπως αναφέρουν οι Times of Israel, «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην Ράφα με αποτέλεσμα ο IDF να εξαπολύσει στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας από τη Χαμάς, η οποία, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στρατιωτικά παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής, ο IDF δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για την επίθεση ή για την έκταση των επιχειρήσεων που ακολούθησαν. Ωστόσο, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η απάντηση ήταν «άμεση και στοχευμένη», με στόχο να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις στην περιοχή.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του IDF, αρκετοί ένοπλοι είχαν αναδυθεί από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το γεγονός εκείνο είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία για πιθανή επανάληψη των εχθροπραξιών