Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

Advertisement

Advertisement

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Δεν είναι σαφές πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την κατάπαυση του πυρός, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην πρόληψη επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα.

Εν αναμονή για το πέρασμα στη Ράφα

Στο μεταξύ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (…) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (…) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Advertisement

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Νωρίτερα πάντως, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο ανέφερε πως το πέρασμα θα άνοιγε τη Δευτέρα για όσους επιστρέφουν στη Γάζα.

Παραδόθηκαν δύο ακόμη σοροί ομήρων – Ταυτοποιήθηκε η μία

Advertisement

Στο μεταξύ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ταυτοποίησαν τη σορό του Ρόνεν Ένγκελ, του ενός εκ των δύο θανόντων ομήρων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν χθες, Σάββατο, από τη Χαμάς.

NEW: The body of Ronen Tommy Engel has been recovered by the IDF



He was a medic, murdered by Hamas during the Oct. 7 Massacre in his home in Nir Oz. His body was kidnapped along with his wife & 2 daughters to Gaza.



May his memory be a blessing & may Hashem avenge his blood pic.twitter.com/hAN0kLs2sa — Ari Hoffman 🎗 (@thehoffather) October 19, 2025

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ρόνεν Ένγκελ» για την επιστροφή της σορού του στο Ισραήλ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Advertisement

Στην ανακοίνωση αυτή, το Ισραήλ δηλώνει ξανά ότι δεν θα κάνει «κανέναν συμβιβασμό» και ότι δεν θα φεισθεί προσπαθειών έως ότου όλοι οι θανόντες όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας επαναπατριστούν.

Ο 54χρονος Ρόνεν Ένγκελ, κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, είχε απαχθεί από το σπίτι του και σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και το πτώμα του είχε μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο θάνατός του είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου του 2023.

Η σύζυγός του Καρίνα και οι δύο κόρες τους Γιουβάλ και Μίκα είχαν επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά είχαν αφεθεί ελεύθερες κατά την πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023, ύστερα από 52 ημέρες που κρατούνταν.

Advertisement

Advertisement