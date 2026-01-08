Δεκάδες πεινασμένα πρόβατα εισέβαλαν σε ένα σούπερ μάρκετ της Βαυαρίας αφού δραπέτευσαν απ΄ ένα κοντινό χωράφι, αφήνοντας τους πελάτες έκπληκτους από την ασυνήθιστη επιδρομή.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το κοπάδι με περίπου 50 πρόβατα εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ Penny, στη νότια γερμανική πολιτεία, τη Δευτέρα.

Αφού έσπασαν τις πόρτες, τα πρόβατα μαζεύτηκαν κοντά στην περιοχή των ταμειακών μηχανών για περίπου 20 λεπτά πριν τελικά αποχωρήσουν.

A few sheep escaped and fled into a Penny supermarket in Burgsinn (Bavaria/Lower Franconia) 😋 pic.twitter.com/14DUjvCmA6 January 6, 2026

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι του καταστήματος προσπάθησαν να απομακρύνουν τα ζώα χτυπώντας τους πάγκους, αλλά τα μαλλιαρά μηρυκαστικά παρέμειναν στο κατάστημα μέχρι να είναι τα ίδια έτοιμα να βγουν.

Σύμφωνα με τον τοπικό γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF, «προκάλεσαν απόλυτο χάος», με βίντεο να καταγράφει τον ήχο από μπουκάλια και τρόφιμα που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Μερικοί πελάτες αναγκάστηκαν ακόμη και να πηδήξουν πάνω στους μεταφορικούς ιμάντες και στις ταμειακές μηχανές για να ξεφύγουν από τα άτακτα θηλαστικά.

Τα πρόβατα φαίνεται ότι είχαν αποκοπεί από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων.

Όταν τελικά αποφάσισαν να επανενωθούν με τους μαλλιαρούς συντρόφους τους, το κοπάδι έσπευσε με ταχύτητα προς τις πόρτες, αλλά όχι πριν επικρατήσει φρενίτιδα στους διαδρόμους και αφήσουν πίσω τους κοπριές.

This isn't a neural network.



In the small town of Burgsinn, about 50 sheep strayed from the herd and decided to pop into a Penny supermarket.



In Bavaria, sheep wandered into a supermarket and started a crush at the checkout.



How will the AI suggest solving the problem? =) pic.twitter.com/EaXHcu7uA9 January 7, 2026

Σύμφωνα με τον… αμήχανο βοσκό τους, τα ζώα μπορεί να μπέρδεψαν μια σακούλα με ψώνια με μια παρόμοια τσάντα της τροφής τους και κατευθύνθηκαν προς το κατάστημα αναζητώντας τροφή.

Μάλιστα η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο μοιράστηκε μια φωτογραφία του κοπαδιού από το εσωτερικό του καταστήματος.

Η πρεσβεία έγραψε στο X: «50 πρόβατα το έσκασαν από το μαντρί προκάλεσαν πανικό σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ στην αγροτική περιοχή της Βαυαρίας το πρωί της Δευτέρας.

Αφού αποσπάστηκαν από το κοπάδι των 500 προβάτων, τα θρασύτατα πρόβατα πέρασαν 20 λεπτά περιφερόμενα στο σούπερ μάρκετ Penny πριν γυρίσουν πίσω και αποχωρήσουν από το κατάστημα».

Ωστόσο αντί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, τα πρόβατα κατάφεραν να εξασφαλίσουν δωρεάν τροφή για ένα χρόνο, σε αντάλλαγμα για τη δωρεάν διαφήμιση που έλαβε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ από το βίντεο που έγινε viral.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.



After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb January 7, 2026

