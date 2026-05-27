Ένα πρώην μέλος της γερμανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινου Στρατού (RAF) καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης για τη διάπραξη σειράς ένοπλων ληστειών μεταξύ 1999 και 2016.

Η Ντανιέλα Κλέτ, 67 ετών, συνελήφθη σε ένα διαμέρισμα στο Βερολίνο το 2024 μετά από περισσότερα από 30 χρόνια ανρθωποκυνηγητού.

Η υπεράσπισή της, σύμφωνα με το BBC, είχε ζητήσει την αθώωσή της, αλλά το δικαστήριο στο Βέρντεν στην Κάτω Σαξονία την έκρινε ένοχη την Τετάρτη για ληστεία με επιβαρυντικά στοιχεία, παραβίαση των νόμων περί όπλων και άλλα αδικήματα σε διάστημα 17 ετών.

Η ομάδα RAF της Κλέτ, γνωστή και ως Μπάαντερ-Μάινχοφ, τελικά διαλύθηκε μετά από μία σειρά δολοφονιών, απαγωγών και βομβαρδισμών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Κλέτ είχε ληστέψει σούπερ μάρκετ και θωρακισμένα βαν μαζί με δύο άλλα πρώην μέλη της φράξιας RAF, τον Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και τον Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Η δίκη επικεντρώθηκε σε οκτώ ληστείες σε όλη τη βόρεια και δυτική Γερμανία, ξεκινώντας από την πόλη Ντούισμπουργκ τον Ιούλιο του 1999, όταν μασκοφόροι εισέβαλαν σε ένα βαν μεταφοράς μετρητών και απείλησαν τους φρουρούς με όπλα και εκτοξευτή χειροβομβίδων, πριν διαφύγουν με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η τελευταία έφοδος, τον Ιούνιο του 2016, έγινε σε ένα θωρακισμένο βαν μεταφοράς κοντά στην πόλη Μπράουνσβαϊγκ. Οι ληστές κατάσχεσαν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Μόλις τον Φεβρουάριο του 2024 η Κλέτ συνελήφθη ενώ για δεκαετίες ζούσε με ψεύτικο όνομα και ξένο διαβατήριο, σε έναν διαμέρισμα σε ένα ήσυχο δρόμο στο Κρόιτσμπεργκ.

Μεταφέρθηκε στην Κάτω Σαξονία, όπου είχαν διαπραχθεί πολλές από τις ληστείες, για να δικαστεί.

Παρόλο που η Κλέτ ήταν φυγόδικη εδώ και δεκαετίες, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει την ταυτότητά της.