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Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων προτείνει τη σύνδεση της συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και την ένταξη δημοσίων υπαλλήλων και αυτοαπασχολούμενων στο σύστημα.

Παράλληλα, το προτεινόμενο σχέδιο εισάγει την υποχρεωτική επένδυση των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών στο χρηματιστήριο για την ενίσχυση των μελλοντικών συντάξεων.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για την αποτροπή κατάρρευσης του συστήματος, παρά τις αντιδράσεις συνδικάτων και πολιτικών κύκλων.

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Η Γερμανία θα αυξήσει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης στα περίπου 70 έτη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2090, βάσει συστάσεων που υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με στόχο την θωράκιση του συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς ο πληθυσμός της χώρας γερνά.

Παρουσιάζοντας τα ευρήματά της, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για να διερευνήσει τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα δήλωσε ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να συνδέεται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση θα πρέπει να καταργηθεί.

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«Κανένας πολίτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί», δήλωσε ο Μερτς, καθώς είπε ότι τα μέτρα θα αποτρέψουν την κατάρρευση του συνταξιοδοτικού συστήματος και θα ενισχύσουν το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών.

Οι νέοι, υποστήριξε, θα έχουν έναν «λόγο αισιοδοξίας» με τα μέτρα, τα οποία θα «άρουν ένα τεράστιο βάρος» από τους ώμους τους.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων συνεδρίαζε από τον Ιανουάριο μέχρι την παρουσίαση του σχεδίου των 33 σημείων την Τρίτη.

Μεταξύ των βασικών συστάσεών της, όπως αναφέρει ο Guardian, είναι οι υποχρεωτικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να επενδύονται στο χρηματιστήριο, προκειμένου να αυξηθεί και να διαφυλαχθεί η αξία του ταμείου για τις μελλοντικές γενιές.

Πρότεινε επίσης την επέκταση των υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών εισφορών ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Η τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης για όποιον συνταξιοδοτείται στις αρχές της δεκαετίας του 2030 στη Γερμανία είναι τα 67 έτη. Η επιτροπή δήλωσε ότι αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής, φτάνοντας περίπου τα 70 έτη στις αρχές της δεκαετίας του 2090.

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Η Γερμανία έχει έναν από τους ταχύτερα γηράσκοντες πληθυσμούς στον κόσμο και, όπως πολλές δυτικές χώρες, έχει να αντιμετωπίσει μια πρόκληση σχετικά με το πώς να διασφαλίσει ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα έχει μέλλον όταν όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις όλο και περισσότερων, όλο και μεγαλύτερων σε ηλικία συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση ελπίζει να εγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του επόμενου μήνα, αν και πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να ψηφιστούν στο κοινοβούλιο.

«Όλα τα στοιχεία αυτού του πακέτου μεταρρυθμίσεων πρέπει τώρα να εφαρμοστούν γρήγορα», δήλωσε ο Μερτς, επιμένοντας: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή».

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Ο ηγέτης των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών δήλωσε ότι ο συνασπισμός του είναι ενωμένος στο να μην θέλει να μπλέξει με θέματα διατύπωσης, αφότου ορισμένα αριστερά μέλη της κυβέρνησης από τους μικρότερους εταίρους του στον συνασπισμό, τους Σοσιαλδημοκράτες, καθώς και συνδικάτα, αμφισβήτησαν την ορθότητα ορισμένων συστάσεων.

Οι επικριτές αμφισβήτησαν την πρόταση για την κατάργηση του δικαιώματος όσων έχουν εργαστεί για 45 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν στα 63 χωρίς να δουν καμία μείωση στη σύνταξή τους, λέγοντας ότι αυτό θα τιμωρούσε όσους εργάζονται σε σωματικά απαιτητικές και χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, όπως οι οικοδόμοι ή οι φροντιστές.

Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι αυτό συχνά ωφελούσε άνδρες σε καλά αμειβόμενες θέσεις που είχαν αποδεδειγμένα αδιάλειπτο ιστορικό απασχόλησης. «

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Ο Μερτς δέχεται πιέσεις να δείξει ότι η κυβέρνησή του – που βρίσκεται στην εξουσία για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά δυσκολεύεται στις δημοσκοπήσεις και μαστίζεται από εσωτερικές διαμάχες – μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της για σαρωτικές οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία της Γερμανίας.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας είναι το παλαιότερο κρατικά υποστηριζόμενο σύστημα του είδους του στον κόσμο.

Εισήχθη από τον καγκελάριο Όττο φον Μπίσμαρκ το 1889 κυρίως στο πλαίσιο μιας πολιτικής τακτικής, καθώς ήλπιζε να υπονομεύσει την άνοδο του σοσιαλιστικού κινήματος παρασύροντας τους εργαζόμενους μακριά από τα συνδικάτα και εστιάζοντας την αφοσίωσή τους στη γερμανική αυτοκρατορία.

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Η αρχική ηλικία συνταξιοδότησης ορίστηκε στα 70 έτη, μια ηλικία στην οποία έφταναν πολύ λιγότεροι εργαζόμενοι τότε. Λίγο περισσότερο από 200 χρόνια από την εισαγωγή του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα μπορούσε να είναι και πάλι τα 70 έτη για όποιον γεννηθεί από το 2021 και μετά.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του 2024, περίπου το 23% των Γερμανών – ή 19 εκατομμύρια – είναι 65 ετών και άνω, σε σύγκριση με μόλις 15% το 1991. Το μέσο προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες είναι 78,5 έτη και 83,2 έτη για τις γυναίκες.

Οι επικριτές της πρότασης σχολίασαν επίσης ότι η εξάρτηση των μεταρρυθμίσεων από την κεφαλαιαγορά ήταν ανεπιθύμητη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθεια, ειδικά σε μια εποχή που η οικονομία δεν τα πήγαινε καλά.

Οι Γερμανοί γενικά συχνά αποφεύγουν τις επενδύσεις, προτιμώντας να χρησιμοποιούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

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Ο Μερτς, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, τόνισε τη σημασία της μακροπρόθεσμης προσέγγισης. «Η χρήση της κεφαλαιαγοράς στο νόμιμο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ίσως ο βασικός παράγοντας για τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και σταθερότητας του συνταξιοδοτικού μας συστήματος».