Νέα βίντεο, από τη στιγμή της συντριβής του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα της Τουρκίας ήρθαν στη δημοσιότητα, με τον πιλότο να εγκαταλείπει εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.
Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση και αργότερα συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Εισαγγελία της Γιάλοβα.
Ο πιλότος, αντισυνταγματάρχης με τα αρχικά E.T., χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα, όπου είναι καλά στην υγεία του.
Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο και τη σύνταξη έκθεσης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.