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Νέα βίντεο, από τη στιγμή της συντριβής του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα της Τουρκίας ήρθαν στη δημοσιότητα, με τον πιλότο να εγκαταλείπει εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση και αργότερα συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Εισαγγελία της Γιάλοβα.

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🟥 Yalova'da F-16 eğitim uçağının düşüşünden yeni görüntüler pic.twitter.com/eAituAqY1j — Halk TV (@halktvcomtr) August 13, 2026

#BREAKING Turkish Air Force F-16 jet crashes during a ​training ​flight in Turkey's northwestern ​province of Yalova pic.twitter.com/x0b96gNwwM August 12, 2026

Ο πιλότος, αντισυνταγματάρχης με τα αρχικά E.T., χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα, όπου είναι καλά στην υγεία του.

Turkish 🇹🇷 F-16 just speedran into the dirt again.

Pilot tried to fly like a boss, gravity said “not today.”

Another multi-million dollar jet turned into expensive scrap metal while the whole world watched.

Classic Turkish Air Force energy: all pride, zero altitude. pic.twitter.com/EW5fOYjm0c — Souradeep (@SouradeepSingho) August 13, 2026

Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο και τη σύνταξη έκθεσης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.