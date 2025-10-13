Στους λόγους για τους οποίους ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου αναφέρεται ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12.

Ο Νετανιάχου δεν παρέστη για να αποφύγει την αντίδραση της βάσης του για τη συμμετοχή του μαζί με τον Αμπάς και άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο. Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας και παρομοιάζει τη Ραμάλα, η οποία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, με τη Χαμάς.

Το Channel 12 ανέφερε νωρίτερα ότι ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο χειραψίας μεταξύ του Νετανιάχου και του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, εβραϊκές πηγές ανέφεραν ότι η αποφυγή αμήχανων καταστάσεων κατά τη διάρκεια ομιλιών Αράβων ηγετών και η αποφυγή ταραχών εντός του κυβερνητικού συνασπισμού του μπορεί να είναι οι πραγματικοί λόγοι πίσω από αυτή την ακύρωση.

Εξάλλου, ο επίσης παρών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, συγκρίνοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Παρασκήνιο με την άφιξη Ερντογάν – Περίμενε να δει αν θα πάει ο Νετανιάχου στην Αίγυπτο