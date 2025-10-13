Στους λόγους για τους οποίους ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου αναφέρεται ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12.

Ο Νετανιάχου δεν παρέστη για να αποφύγει την αντίδραση της βάσης του για τη συμμετοχή του μαζί με τον Αμπάς και άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο. Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας και παρομοιάζει τη Ραμάλα, η οποία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, με τη Χαμάς.

Το Channel 12 ανέφερε νωρίτερα ότι ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο χειραψίας μεταξύ του Νετανιάχου και του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, εβραϊκές πηγές ανέφεραν ότι η αποφυγή αμήχανων καταστάσεων κατά τη διάρκεια ομιλιών Αράβων ηγετών και η αποφυγή ταραχών εντός του κυβερνητικού συνασπισμού του μπορεί να είναι οι πραγματικοί λόγοι πίσω από αυτή την ακύρωση.

Εξάλλου, ο επίσης παρών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, συγκρίνοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.