Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει κηρύξει κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» στην εταιρεία, καθώς ο ανταγωνισμός προς το ChatGPT εντείνεται, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (3/12).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Independent, σε εσωτερικό υπόμνημα, ο Σαμ Άλτμαν φέρεται να προειδοποίησε τους εργαζομένους ότι η ποιότητα του ChatGPT πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου η πλατφόρμα να συμβαδίσει με ανταγωνιστικούς παίκτες όπως το Google Gemini.

Η Google κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα τη νεότερη έκδοση του μοντέλου της, δηλαδή το Gemini 3, το οποίο – σύμφωνα με τις αναφορές – ξεπέρασε το ChatGPT σε σειρά δοκιμών και μετρήσεων.

Ο τεχνολογικός κολοσσός έκανε λόγο για μια «νέα εποχή νοημοσύνης», καθώς το Gemini 3 σημείωσε νέο ρεκόρ στο Humanity’s Last Exam, μια δοκιμή που σχεδιάστηκε από ερευνητές ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ανίχνευση ενδείξεων τεχνητής υπερνοημοσύνης. Το Gemini 3 απέσπασε, επίσης, ευρεία αναγνώριση για τον Nano Banana image generator, όπως και για τις εξελιγμένες δυνατότητες βαθιάς συλλογιστικής του.

Ενθουσιασμός της αγοράς για το Gemini 3

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε: «Χρησιμοποιώ το ChatGPT καθημερινά εδώ και τρία χρόνια. Μόλις πέρασα δύο ώρες στο Gemini 3. Δεν επιστρέφω πίσω. Η βελτίωση είναι εξωφρενική».

Congrats to Google on Gemini 3! Looks like a great model. — Sam Altman (@sama) November 18, 2025

Πάντως, λίγο μετά την κυκλοφορία του Gemini 3, ο Σαμ Άλτμαν συνεχάρη δημόσια την Google, χαρακτηρίζοντας το νέο μοντέλο ως «υπέροχο» σε ανάρτησή του στο X.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαρροές, σε εσωτερική επικοινωνία εμφανίστηκε πιο αιχμηρός, γράφοντας προς τους εργαζομένους: «Γνωρίζουμε ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά προλαβαίνουμε γρήγορα».

Ακόμα, το εν λόγω υπόμνημα αναφέρει ότι η OpenAI καθυστερεί την εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT μιας και η εταιρεία διεξάγει σχετικές δοκιμές σε beta εκδόσεις της εφαρμογής, ωστόσο δεν έχει προβεί σε τελικές αποφάσεις για τη γενικευμένη εφαρμογή τους. Η OpenAI δεν έχει σχολιάσει το συγκεκριμένο υπόμνημα.

Σφοδρές αντιδράσεις στην OpenAI για το ChatGPT

Ο επικεφαλής του ChatGPT, Νικ Τέρλι, αναφέρθηκε τη Δευτέρα (1/12) έμμεσα στον αυξανόμενο ανταγωνισμό με σειρά αναρτήσεων στο X, υπογραμμίζοντας ότι το προϊόν της OpenAI παραμένει «ο νούμερο ένα βοηθός τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως».

Σε άλλη ανάρτηση, ο ίδιος σημείωσε: «Κυκλοφορούν νέα προϊόντα κάθε εβδομάδα, κάτι που είναι θετικό και μας ωθεί να κινούμαστε ταχύτερα και να ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχη για το τι μπορεί να κάνει ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Η προτεραιότητά μας τώρα είναι να κάνουμε το ChatGPT ακόμη πιο ικανό, να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να επεκτείνουμε την πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα θα το κάνουμε να φαίνεται ακόμη πιο διαισθητικό και προσωπικό».