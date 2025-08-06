Ο υπουργός Άμυνας της Γκάνας, Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου μαζί με τέσσερις άλλους αξιωματούχους και τρία μέλη του πληρώματος της πολεμικής αεροπορίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο Τζούλιους Ντεμπρά, επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου Τζον Μαχάμα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η συντριβή στην οποία σκοτώθηκαν ο Μποάμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μουρτάλα Μουχάμεντ και άλλοι ήταν μια εθνική τραγωδία.

«Ο πρόεδρος και η κυβέρνηση εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των συντρόφων μας και των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα», δήλωσε ο Ντεμπρά.

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως εξήγηση για τα αίτια της συντριβής.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον τραγικό θάνατο του ομολόγου μου, Υπουργού Άμυνας της Γκάνας, Δρ. Edward Omane Boamah, καθώς και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας, Alhaji, Δρ. Ibrahim Murtala Mohammed, και των άλλων ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και τον λαό της Γκάνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εθνικού πένθους», αναφέρει ο Ελληνας Υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του.