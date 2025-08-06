Ο υπουργός Άμυνας της Γκάνας, Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου μαζί με τέσσερις άλλους αξιωματούχους και τρία μέλη του πληρώματος της πολεμικής αεροπορίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.



Ο Τζούλιους Ντεμπρά, επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου Τζον Μαχάμα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η συντριβή στην οποία σκοτώθηκαν ο Μποάμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μουρτάλα Μουχάμεντ και άλλοι ήταν μια εθνική τραγωδία.



🚨 Dr. Omane Boamah & Ibrahim Murtala Mohammed Confirmed Dead in Military Helicopter Crash.



Defence Minister Dr. Edward Omane Boamah and Environment Minister, Ibrahim Murtala Muhammed have tragically lost their lives in the Ghana Armed Forces helicopter crash en route to Obuasi.… pic.twitter.com/nKkIeLIDUO — CITI FM 97.3 (@Citi973) August 6, 2025

«Ο πρόεδρος και η κυβέρνηση εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των συντρόφων μας και των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα», δήλωσε ο Ντεμπρά.



Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως εξήγηση για τα αίτια της συντριβής.

🚨 Full List of Persons Onboard Crashed Military Helicopter — All Confirmed Dead



The following individuals have been confirmed dead after the tragic Ghana Armed Forces helicopter crash en route to Obuasi on Wednesday, August 6, 2025:



•⁠ ⁠Dr. Edward Omane Boamah – Minister… pic.twitter.com/uOF3A7aqfH — CITI FM 97.3 (@Citi973) August 6, 2025

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον τραγικό θάνατο του ομολόγου μου, Υπουργού Άμυνας της Γκάνας, Δρ. Edward Omane Boamah, καθώς και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας, Alhaji, Δρ. Ibrahim Murtala Mohammed, και των άλλων ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και τον λαό της Γκάνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εθνικού πένθους», αναφέρει ο Ελληνας Υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του.

I was deeply saddened to learn of the tragic passing of my counterpart, Ghana's Minister of Defence, Dr. Edward Omane Boamah, as well as the Minister for Environment, Science and Technology, Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed, and the other individuals who lost their lives in… pic.twitter.com/p5JVlcwS5z — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 6, 2025