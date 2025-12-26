Για μήνες είχε προειδοποιεί τους πιστούς του ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2025 οι ουρανοί θα άνοιγαν και ο κόσμος θα πνιγόταν από ακραίες βροχές. Σύμφωνα με την προφητεία του, οι μόνοι που θα επιβίωναν θα ήταν όσοι κατάφερναν να επιβιβαστούν σε κιβωτούς που ο ίδιος είχε κατασκευάσει, εμπνευσμένες από την βιβλική αφήγηση της κιβωτού του Νώε. Όμως, όταν η καταστροφή δεν συνέβη, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος όχι μόνο με την διάψευση των ισχυρισμών του, αλλά και με την οργή των πιστών του.

Ο λόγος για τον Έμπο Ένοχ, γνωστός ως «Έμπο Νώε», από την Γκάνα, ο οποίος μέσω των κοινωνικών δικτύων συγκέντρωνε ένα ολοένα αυξανόμενο κοινό που πίστευε στις ψευδοπροφητείες του. Ο ψευδοπροφήτης υποστήριζε ότι είχε λάβει θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως τη μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες». Η αμφιλεγόμενη προφητεία του προέβλεπε ασταμάτητες βροχές και πλημμύρες, με διάρκεια τριών ετών, οι οποίες θα απειλούσαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Advertisement

Advertisement

Χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται πως πίστεψαν στα λεγόμενά του. Κάποιοι πούλησαν περιουσίες, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία όπου κατασκευάζονταν οι κιβωτοί. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονταν πιστοί να κλείνουν θέσεις εκ των προτέρων, διασφαλίζοντας την «σωτηρία» τους και μια θέση στον πλανήτη της επόμενης ημέρας. Ο ψευδοπροφήτης υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι αυτά θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και τους οπαδούς του.

Why are African Christians so gullible?



Eboh Noah deceived thousands of Christians that the world is ending today but here we are in the world.



African pastors have turned Christianity to cash cow. pic.twitter.com/Tn6K1O3Dp8 December 25, 2025

Σε αντίθεση με τη βιβλική αφήγηση, ο Έμπο Νώε δεν κατασκεύασε μία ενιαία γιγαντιαία κιβωτό. Αντιθέτως, ανέφερε ότι κατασκεύασε αρκετές κιβωτούς μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μεγάλων σκαφών, χωρίζοντας τους ανθρώπους, τα οικόσιτα ζώα, την άγρια πανίδα, αλλά και τα φορτία και τις προμήθειες. Παρατηρητές, ωστόσο, τόνιζαν ότι οι κιβωτοί φαίνονταν πολύ μικρές για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, όπως αυτόν που προέβλεπε ο ίδιος. Ο Έμπο ισχυριζόταν ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.

Όταν η προφητεία απέτυχε, ο ίδιος δεν φάνηκε να πτοείται. Αντιθέτως, δήλωσε ότι ο Θεός είχε εισακούσει τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες μέχρι νεωτέρας. Παράλληλα, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κι άλλων πιστών που επιθυμούν τη σωτηρία.

Η διάψευση, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Εκτός από την απογοήτευση των οπαδών του, υπήρξαν και πιο έντονες αντιδράσεις. Ένας άνδρας, που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδοπροφήτη, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς, προκαλώντας καταστροφή και ένταση στην κοινότητα των πιστών.

Η περίπτωση του Έμπο Νώε αποτελεί παράδειγμα της σύγχρονης εξάπλωσης ψευδοπροφητειών μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ευκολίας με την οποία οι άνθρωποι επηρεάζονται από ισχυρισμούς που προσφέρουν λύση σε υπαρξιακές ανησυχίες και φόβους.

Advertisement

Παρά το γεγονός ότι οι ιστορίες τύπου «Νώε» έχουν αρχαία προέλευση, η τεχνολογία και η κοινωνική δικτύωση τους δίνουν νέα δυναμική, καθιστώντας τους ψευδοπροφήτες ικανούς να συγκεντρώσουν χιλιάδες ανθρώπους γύρω από τις προφητείες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Continuation of “Prophet” Eboh Noah Saga:



A man set fire to an ark he believed was linked to self styled prophet Eboh Noah.



Eboh Noah is a Ghanaian self styled prophet who claimed God revealed that the world would be destroyed by a flood on December 25, 2025. He said he was… pic.twitter.com/XF6UwPfiTZ — Open Source Intel (@Osint613) December 26, 2025

Η ιστορία αυτή εγείρει ερωτήματα για την ευθύνη των ηγετών θρησκευτικών κοινοτήτων, την ανάγκη κριτικής σκέψης από τους πιστούς και τις συνέπειες της διασποράς ψευδών πληροφοριών. Παρά τη διάψευση, ο Έμπο Νώε συνεχίζει να διατηρεί τους οπαδούς του και να προγραμματίζει νέες κατασκευές κιβωτών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένοι ψευδοπροφήτες παραμένουν ανθεκτικοί ακόμη και όταν οι προφητείες τους καταρρέουν.

Advertisement

Η υπόθεση αυτή έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές της Γκάνα, που παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του και προειδοποιούν για πιθανές απάτες ή επικίνδυνες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν από την τυφλή πίστη των οπαδών. Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστορίες καταστροφής και σωτηρίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, και η προσεκτική ενημέρωση του κοινού γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.