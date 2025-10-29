Διαψεύδει κατηγορηματικά σε ανάρτησή της στο X η Google ότι ισχύουν οι πρόσφατες αναφορές που μιλούν για μαζική διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης χρηστών του Gmail τον περασμένο Απρίλιο.

«Οι αναφορές για “παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Την αποκάλυψη έκανε ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Troy Hunt λέγοντας ότι πρόκειται για μια «τεράστια συλλογή» παραβιασμένων δεδομένων, συνολικού όγκου 3,5 τεραμπάιτ, τα οποία ισοδυναμούν στα δεδομένα περίπου 875 ταινιών πλήρους μήκους σε ανάλυση HD.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να παρατηρούνται προβλήματα ασφαλείας τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και σε ιστοσελίδες όπου οι χρήστες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

The inaccurate reports are stemming from a misunderstanding of infostealer databases, which routinely compile various credential theft activity occurring across the web. It’s not reflective of a new attack aimed at any one person, tool, or platform. — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

«Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν συστηματικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.

Users can protect themselves from credential theft by turning on 2-step verification and adopting passkeys as a stronger and safer alternative to passwords, and resetting passwords when they are found in large batches like this. https://t.co/J6OUu07IQl
October 27, 2025

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλες παρτίδες όπως αυτή.

Gmail takes action when we spot large batches of open credentials, helping users reset passwords and resecure accounts. — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Το Gmail αναλαμβάνει δράση όταν εντοπίζει μεγάλες παρτίδες εκτεθειμένων διαπιστευτηρίων, βοηθώντας τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς τους και να ασφαλίσουν ξανά τους λογαριασμούς τους.» αναφέρει στην ανάρτησή της η Google.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)