Διαψεύδει κατηγορηματικά σε ανάρτησή της στο X η Google ότι ισχύουν οι πρόσφατες αναφορές που μιλούν για μαζική διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης χρηστών του Gmail τον περασμένο Απρίλιο.
«Οι αναφορές για “παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Την αποκάλυψη έκανε ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Troy Hunt λέγοντας ότι πρόκειται για μια «τεράστια συλλογή» παραβιασμένων δεδομένων, συνολικού όγκου 3,5 τεραμπάιτ, τα οποία ισοδυναμούν στα δεδομένα περίπου 875 ταινιών πλήρους μήκους σε ανάλυση HD.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να παρατηρούνται προβλήματα ασφαλείας τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και σε ιστοσελίδες όπου οι χρήστες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.
«Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν συστηματικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.
Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλες παρτίδες όπως αυτή.
Το Gmail αναλαμβάνει δράση όταν εντοπίζει μεγάλες παρτίδες εκτεθειμένων διαπιστευτηρίων, βοηθώντας τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς τους και να ασφαλίσουν ξανά τους λογαριασμούς τους.» αναφέρει στην ανάρτησή της η Google.
(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)