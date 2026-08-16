Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Γουινέας Μαμαντί Ντουμπουγιά επέστρεψε την Παρασκευή στο Κόνακρι μετά την ολοκλήρωση των οικογενειακών διακοπών του στην Ελλάδα.

Η υποδοχή του στο αεροδρόμιο έγινε με επίσημη τελετή παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής ηγεσίας της χώρας.

Η προεδρία διευκρίνισε ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας άδειας του αρχηγού κράτους για λόγους ανάπαυσης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, οι ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν κανονικά διατηρώντας τη σταθερότητα.

Ο Μαμαντί Ντουμπουγιά κατέλαβε την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021 και παραμένει στην ηγεσία της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας επέστρεψε στη Γουινέα την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας Μαμαντί Ντουμπουγιά, μετά τις διακοπές που έκανε με την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Η επιστροφή του Μαμαντί Ντουμπουγιά στη Γουινέα

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το πολιτικό υπουργικό συμβούλιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Ντουμπούγια επέστρεψε στο Κόνακρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου και έγινε δεκτός στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αχμέντ Σεκού Τουρέ με επίσημη τελετή, παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής ηγεσίας της χώρας.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα παρευρέθηκαν ο προέδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης, επικεφαλής δημοκρατικών θεσμών, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών.

Όπως είχε ανακοινώσει η προεδρία της Γουινέας το οικογενειακό ταξίδι του Ντουμπουγιά στην Ελλάδα ήταν στο πλαίσιο της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο αρχηγός του κράτους και, κατά την ανακοίνωση, «έρχεται έπειτα από χρόνια εντατικής διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων και έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της κυβέρνησης».

Ανακοίνωση για το ταξίδι του προέδρου της Γουινέας στην Ελλάδα είχε εκδώσει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, να περιορίσει τις φήμες και τις εικασίες τονίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διατηρήσουν τη σταθερότητα και θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ προειδοποίησε επίσης τους πολίτες να μην πέσουν θύματα διαδικτυακής παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προέδρου.

Η επιστροφή του στη χώρα του ήρθε λίγες ημέρες μετά από μήνυμα με το οποίο επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι η δέσμευσή του απέναντι στη Γουινέα παραμένει απόλυτη, παρά τη σύντομη περίοδο ανάπαυσης που πέρασε με τη σύζυγό του.

«Η Γουινέα προχωρά μπροστά, οι θεσμοί της λειτουργούν και τίποτα δεν θα μας αποτρέψει από την αποφασιστικότητά μας να οδηγήσουμε το έθνος προς τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού», ανέφερε.

Advertisement

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος είχε ήδη πυροδοτήσει φήμες σχετικά με την υγεία του μετά από την παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή. Η κυβέρνηση προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, δηλώνοντας ότι υποβαλλόταν σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις και ότι τού συστήθηκε μια περίοδο ανάπαυσης.

Η επιστροφή στη Γουινέα έγινε εν μέσω αναφορών για δυσαρέσκεια σε τμήματα του στρατού και στις τάξεις της αντιπολίτευσης για την ολίσθηση της χώρας σε δικτατορία.

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με την ανακοίνωση της επιστροφής του Ντουμπουγιά, η προεδρία της Γουινέας βάζει τέλος σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχηγός του κράτους επιδίωξε να καθησυχάσει τους πολίτες σχετικά με τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους, τονίζοντας επανειλημμένα ότι οι θεσμοί εξακολουθούσαν να λειτουργούν κανονικά κατά την απουσία του.



Μύκονος και Κύπρος

Σύμφωνα με τον Γάλλο ερευνητή δημοσιογράφο Thomas Dietrich, μια ανάλυση των δεδομένων πτήσης που σχετίζονται με το ταξίδι του προέδρου της αφρικανικής χώρας, υποδήλωνε ότι δύο αεροσκάφη αναχώρησαν από το αεροδρόμιο του Κόνακρι στις 3 Αυγούστου.

Παράλληλα με το προεδρικό αεροσκάφος, απογειώθηκε επίσης ένα ιδιωτικό τζετ νηολογημένο στις Παρθένους Νήσους, το οποίο είχε φτάσει την προηγούμενη ημέρα από τη νότια Γαλλία.

Advertisement

Τα δύο αεροσκάφη, αναχωρώντας το ένα μετά το άλλο, πέταξαν για τη Μύκονο πριν απογειωθούν ξανά λίγο αργότερα και προσγειωθούν στη Λάρνακα. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, υπήρχαν εικασίες ότι ο Ντουμπούγια μπορεί να εισήχθη διακριτικά σε ιατρική μονάδα στην Κύπρο.

Ποιος είναι ο Ντουμπούγια

Ο Ντουμπούγια κατέλαβε την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021 και εξελέγη πρόεδρος στα τέλη του 2025. Υπήρξε αξιωματικός του στρατού με τον βαθμό του συνταγματάρχη, ενώ έχει υπηρετήσει και στην Λεγεώνα των Ξένων του γαλλικού στρατού. Όταν κατέλαβε την εξουσία στην χώρα αυτή της δυτικής Αφρικής με τον τεράστιο ορυκτό πλούτο, είχε υποσχεθεί σύντομη επιστροφή στη δημοκρατία, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και πέντε χρόνια.

Advertisement