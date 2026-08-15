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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Γρανάδα στη νότια Ισπανία, μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 1:04 τα ξημερώματα στο Αλχεντίν, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον 40 μετασεισμικές δονήσεις.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετούς ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Στους δρόμους της δημοφιλούς τουριστικής πόλης καταγράφηκαν συντρίμμια, ενώ σημειώθηκαν και ζημιές σε αυτοκίνητα.

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Terremoto en #Granada esta noche con epicentro en Alhendín. Sin heridos, solo daños en edificios. pic.twitter.com/4LC74MggPj August 15, 2026

Ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο. Μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να καταρρεύσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

SPAIN 🇪🇸 Powerful earthquake hits Spain as cars crushed under rocks & giant crack slices through road with emergency declared….

Footage circulating on social media shows people fleeing their homes and tourists running out of hotels in the middle of the night.



Andalusian… pic.twitter.com/liJnhDaP0M — American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) August 15, 2026

Ο ισχυρός σεισμός των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε μόλις επτά ώρες μετά από σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στη Λα Ζούμπια, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και των αρχών.

Με πληροφορίες από Reuters