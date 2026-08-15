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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Γρανάδα στη νότια Ισπανία, μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 1:04 τα ξημερώματα στο Αλχεντίν, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον 40 μετασεισμικές δονήσεις.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετούς ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Στους δρόμους της δημοφιλούς τουριστικής πόλης καταγράφηκαν συντρίμμια, ενώ σημειώθηκαν και ζημιές σε αυτοκίνητα.

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Ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο. Μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να καταρρεύσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ισχυρός σεισμός των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε μόλις επτά ώρες μετά από σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στη Λα Ζούμπια, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και των αρχών.

Με πληροφορίες από Reuters