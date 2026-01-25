Έξι ώρες μετά την απογείωσή του για μια αποστολή που θεωρούνταν απολύτως ρουτίνα, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο επικίνδυνα ατυχήματα του Ψυχρού Πολέμου. Καθώς το αεροσκάφος περιπολούσε πάνω από την παγωμένη Αρκτική μεταφέροντας τέσσερις βόμβες υδρογόνου, καπνός άρχισε να πλημμυρίζει το πιλοτήριο. Ο κυβερνήτης Τζον Χογκ και το πλήρωμά του επιχείρησαν εσπευσμένα να κατευθυνθούν προς τη βάση Thule της Πολεμικής Αεροπορίας στη Γροιλανδία, όμως η φωτιά σύντομα κατέστρεψε τα ηλεκτρικά συστήματα, στερώντας κάθε ελπίδα ασφαλούς προσγείωσης.

Στις 3:39 μ.μ. της 21ης Ιανουαρίου 1968, το αεροσκάφος συνετρίβη στον πάγο, 11 χιλιόμετρα δυτικά της βάσης. Η πρόσκρουση άνοιξε μια τομή μήκους περίπου 50 μέτρων στον παγωμένο κόλπο. Και οι τέσσερις θερμοπυρηνικές βόμβες εξερράγησαν μέσω των συμβατικών εκρηκτικών τους. Οι μηχανισμοί πυρηνικής ασφάλειας απέτρεψαν την πυρηνική σχάση, όμως οι εκρήξεις σκόρπισαν ραδιενεργό πλουτώνιο σε χιλιόμετρα αρκτικού πάγου. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε. Και οι ερευνητές θα διαπίστωναν ότι μπορούσαν να εντοπίσουν μόνο τρία από τα τέσσερα όπλα.

Η βάση Thule στο προσκήνιο, με τον κόλπο North Star καλυμμένο από θαλάσσιο πάγο στο βάθος την εποχή του ατυχήματος. (Wikimedia Commons)

Μια μυστική αποστολή πάνω από την Αρκτική

Το B-52G του κυβερνήτη Τζον Χογκ απογειώθηκε από τη βάση Plattsburgh της Πολεμικής Αεροπορίας, στη βόρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, εκείνο το πρωινό της Κυριακής, με επταμελές πλήρωμα και μια μυστική αποστολή με την κωδική ονομασία Hard Head. Η Στρατηγική Αεροπορική Διοίκηση διατηρούσε βομβαρδιστικά οπλισμένα με πυρηνικά όπλα συνεχώς στον αέρα, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Chrome Dome.

Το B-52 πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών πάνω από τη Thule, παρακολουθώντας το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων της βάσης. Σοβιετικοί πύραυλοι με στόχο τη Βόρεια Αμερική θα περνούσαν πάνω από τη Γροιλανδία.

Τα βομβαρδιστικά Hard Head επιτηρούσαν τις εγκαταστάσεις ώστε τα πληρώματα στον αέρα να μπορούν να διαπιστώσουν αν μια διακοπή επικοινωνιών οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα ή σε πυρηνικό πόλεμο.

Τέσσερα θερμοπυρηνικά όπλα B28FI βρίσκονταν στο μπροστινό βομβοστάσιο, το καθένα μήκους περίπου 3,6 μέτρων και βάρους 1.040 κιλών. Οι βόμβες υδρογόνου είχαν ισχύ έως 1,45 μεγατόνους καθεμία ικανή να αφανίσει μια μεγάλη πόλη.

Σετ τεσσάρων θερμοπυρηνικών βομβών Mk-28 σε συναρμολογούμενη διάταξη (clip-in) για φόρτωση σε αεροσκάφος. (Wikimedia Commons)

Η συντριβή

Έξι ώρες μετά την απογείωση για μια ρουτίνα περιπολίας πάνω από την Αρκτική, το πλήρωμα του B-52 αντιμετώπισε ξαφνικό τεχνικό πρόβλημα. Οι θερμαντήρες της καμπίνας δεν λειτουργούσαν σωστά: ο ταγματάρχης Άλφρεντ Ντ’Αμάριο είχε τοποθετήσει αφρώδη μαξιλάρια κοντά σε έναν αεραγωγό θέρμανσης για να ζεστάνει το αεροσκάφος, αλλά ο υπερθερμασμένος αέρας πυροδότησε φωτιά στα μαξιλάρια μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Ο καπνός γέμισε το πιλοτήριο, τα ηλεκτρικά συστήματα κατέρρευσαν και οι πιλότοι έχασαν τα όργανα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος.

Ο κυβερνήτης Τζον Χογκ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 3:22 μ.μ., 90 μίλια νότια της βάσης Thule, ζητώντας άδεια για άμεση προσγείωση. Πέντε λεπτά αργότερα, διέταξε το πλήρωμα να εκτιναχθεί.

Έξι άνδρες έπεσαν στο σκοτάδι της Αρκτικής, αλλά ο συγκυβερνήτης Λέοναρντ Σβιτένκο δεν διέθετε εκτινασσόμενο κάθισμα και σκοτώθηκε, χτυπώντας στο κεφάλι κατά την έξοδό του. Το σώμα του βρέθηκε αργότερα βόρεια της βάσης.

Το αεροσκάφος, πλέον χωρίς πιλότο, συνέχισε βόρεια πριν στρίψει αριστερά και συντριβεί στον κόλπο North Star στις 3:39 μ.μ. Οι συμβατικές εκρήξεις των τεσσάρων βομβών υδρογόνου ενεργοποιήθηκαν, αποτρέποντας την πυρηνική σχάση, αλλά διασκόρπισαν ραδιενεργά συντρίμμια στον πάγο.

Ο Χογκ και ο Ντ’Αμάριο προσγειώθηκαν στη βάση και ανέφεραν το περιστατικό μέσα σε 10 λεπτά. Τρία μέλη του πληρώματος διασώθηκαν μέσα σε δύο ώρες σε απόσταση έως δυόμισι χιλιομέτρων. Ο Γροιλανδός αξιωματούχος Γενς Ζίνγκλερσεν οργάνωσε ομάδες με έλκηθρα σκύλων για τον εντοπισμό επιζώντων στο αρκτικό σκοτάδι, ενώ ο πυροβολητής Κάλβιν Σναπ βρέθηκε 21 ώρες αργότερα, έξι μίλια νότια, παρασυρμένος πάνω σε παγόβουνο. Το περιστατικό στη Thule παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές στην ιστορία των πυρηνικών ατυχημάτων.

Ένας ανιχνευτής ελέγχει έναν χειριστή αντλίας για ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Crested Ice στη βάση Thule της Πολεμικής Αεροπορίας το 1968. (Wikimedia Commons)

Επιχειρήσεις ανάκτησης στην Αρκτική

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα μετά τη συντριβή του B-52 στη Thule, ενεργοποιώντας μέσα σε λίγες ώρες την Ομάδα Ελέγχου Καταστροφών. Ειδικοί από το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore κατέφθασαν στην περιοχή με νεοαναπτυγμένο εξοπλισμό ανίχνευσης ακτινοβολίας, ενώ η επιχείρηση καθαρισμού έλαβε την κωδική ονομασία Crested Ice. Τη διοίκηση ανέλαβε ο υποστράτηγος Ρίτσαρντ Χάνζικερ, επικεφαλής μιας από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις απορρύπανσης στην ιστορία του αμερικανικού στρατού.

Οι συνθήκες ήταν ακραίες. Οι θερμοκρασίες έπεφταν έως και 75 βαθμούς κάτω από το μηδέν, οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και η περιοχή βυθιζόταν στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς ο ήλιος δεν θα ανέτειλε ξανά πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου. Παράλληλα, υπήρχε έντονη ανησυχία ότι με το λιώσιμο του πάγου το καλοκαίρι, τα συντρίμμια θα κατέληγαν σε βάθος έως και 240 μέτρων στον βυθό.

Η Δανία απαίτησε την πλήρη απομάκρυνση όλων των υλικών της συντριβής, παρά την αρχική πρόθεση των ΗΠΑ να αφήσουν τα συντρίμμια στη θέση τους. Με το μέλλον της βάσης Thule να διακυβεύεται, οι αμερικανικές αρχές αποδέχθηκαν τελικά τον πλήρη καθαρισμό.

Οι εργάτες κατασκεύασαν παγωμένους δρόμους προς το σημείο πρόσκρουσης, έστησαν πρόχειρα κτίρια και εγκαταστάσεις απολύμανσης και εργάζονταν αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Η περιοχή είχε μολυνθεί από πλουτώνιο, ουράνιο, αμερικίου και τρίτιο, με τα επίπεδα πλουτωνίου να φτάνουν έως και 380 χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο. Αμερικανοί αεροπόροι σάρωναν τον παγωμένο κόλπο σε ανθρώπινες αλυσίδες, απομακρύνοντας συντρίμμια και ξύνοντας μαυρισμένο πάγο.

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια λίτρα ραδιενεργών αποβλήτων μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ για απόρριψη, συχνά με ανεπαρκή προστασία για το προσωπικό. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1968, με εκτιμώμενη απομάκρυνση του 90% του πλουτωνίου.

Αεροφωτογραφία της μαυρισμένης περιοχής πάγου όπου συνετρίβη το B-52 που μετέφερε τέσσερα πυρηνικά όπλα κοντά στη βάση Thule της Πολεμικής Αεροπορίας στις 21 Ιανουαρίου 1968. (Wikimedia Commons)

Η αντιπαράθεση

Η Στρατηγική Αεροπορική Διοίκηση των ΗΠΑ διαβεβαίωσε αρχικά ότι και οι τέσσερις θερμοπυρηνικές βόμβες που μετέφερε το B-52 είχαν καταστραφεί ολοσχερώς στη συντριβή στη Thule. Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, οι ίδιοι οι ερευνητές γνώριζαν ότι η επίσημη εκδοχή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα: εξαρτήματα είχαν ανακτηθεί μόνο από τρία όπλα.

Απόρρητη έκθεση του Ιουλίου 1968 αποκάλυπτε ότι είχε ανακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου από τρία «δευτερεύοντα» εξαρτήματα, ενώ κανένα ίχνος του τέταρτου δεν είχε εντοπιστεί. Το δευτερεύον αποτελεί το στάδιο σύντηξης μιας βόμβας υδρογόνου, το κρίσιμο τμήμα που παράγει την τεράστια ισχύ της έκρηξης. Πρόκειται για κυλινδρικά εξαρτήματα μήκους περίπου μισού μέτρου, τα οποία τα πληρώματα αποκαλούσαν χαρακτηριστικά «μαστίγιο του στρατάρχη». Ένα από αυτά παρέμενε αγνοούμενο.

Τον Αύγουστο του 1968, ο αμερικανικός στρατός απέστειλε στη Thule το μίνι-υποβρύχιο Star III. Επισήμως, η αποστολή αφορούσε τον έλεγχο ραδιενεργής μόλυνσης. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα έδειξαν αργότερα ότι ο πραγματικός στόχος ήταν η ανεύρεση του χαμένου εξαρτήματος. Παρά τις επανειλημμένες καταδύσεις, η έρευνα απέτυχε και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Το θέμα παρέμεινε απόρρητο έως το 2008, όταν έρευνα του BBC επιβεβαίωσε ότι ένα εξάρτημα πυρηνικού όπλου εξακολουθούσε να βρίσκεται στον βυθό. Αν και δανική μελέτη του 2009 υποστήριξε ότι δεν χάθηκε ολόκληρο όπλο, για τους Γροιλανδούς της περιοχής η διάκριση είχε μικρή σημασία. Η ραδιενεργή μόλυνση έπληξε κυνηγότοπους και θαλάσσια οικοσυστήματα, προσθέτοντας ένα ακόμη βάρος σε κοινότητες που είχαν ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα.

Διπλωματικές επιπτώσεις

Η συντριβή του αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 κοντά στη βάση Thule το 1968 δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό ατύχημα, αλλά ένα γεγονός με μακροχρόνιες πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες για τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το 1957, η Δανία είχε αυτοχαρακτηριστεί πυρηνικά ελεύθερο κράτος, απαγορεύοντας την παρουσία πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας. Ωστόσο, το δυστύχημα στη Thule αποκάλυψε ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά με πυρηνικό οπλισμό πραγματοποιούσαν συστηματικές πτήσεις πάνω από το νησί ήδη από το 1961. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα έδειξαν ότι οι αποστολές αυτές γίνονταν με μυστική έγκριση της δανικής κυβέρνησης.

Η αλήθεια παρέμεινε κρυφή για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το 1995, η αποκάλυψη ιστορικών αρχείων προκάλεσε το σκάνδαλο που έμεινε γνωστό ως «Thulegate», προκαλώντας έντονη λαϊκή αντίδραση. Την ίδια περίοδο, η συντριβή στη Thule, σε συνδυασμό με το παρόμοιο ατύχημα στην Παλομάρες της Ισπανίας το 1966, οδήγησε στον τερματισμό του προγράμματος συνεχούς αεροπορικής επιφυλακής των ΗΠΑ (Chrome Dome).

Περίπου 1.200 Δανοί εργάτες συμμετείχαν στον καθαρισμό της περιοχής, με πολλούς να αναφέρουν σοβαρά προβλήματα υγείας τα επόμενα χρόνια. Αν και μελέτες δεν κατέδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση καρκίνων, οι ίδιοι οι εργάτες αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα, επικαλούμενοι ανεπαρκή ιατρική παρακολούθηση. Το 1995 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις, που κρίθηκαν ευρέως ανεπαρκείς.

Ιδιαίτερα παραμελημένοι παρέμειναν οι αυτόχθονες Ινουίτ, οι οποίοι δεν έλαβαν συστηματική υγειονομική παρακολούθηση, παρά τη μόλυνση των υδάτων όπου κυνηγούν και ψαρεύουν. Σήμερα, περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά, η βάση πλέον Pituffik Space Base συνεχίζει να λειτουργεί, ενώ τα ίχνη του ατυχήματος της Thule εξακολουθούν να βαραίνουν τις τοπικές κοινωνίες και τις διεθνείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από το Military.com