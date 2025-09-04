Τη δεύτερη γενιά του τριπλού αναδιπλούμενου smartphone της, παρουσίασε η Huawei με τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό να επιδιώκει να εδραιώσει την επιστροφή του στην εγχώρια αγορά και να επιστρέψει δυναμικά στο εξωτερικό.

Το Huawei Mate XTs, με αρχική τιμή να ξεκινά από 2.520 δολάρια και φτάνει τα 3.081 δολάρια για το μοντέλο με τη μεγαλύτερη μνήμη.

Τα αναδιπλούμενα smartphone επιτρέπει στον χρήστη να διπλώσει τη συσκευή σε δύο σημεία ενώ μετατρέπεται σε συσκευή τύπου tablet όταν ανοίγει.

Η Huawei πρωτοστάτησε στην ιδέα πέρυσι, όταν κυκλοφόρησε το Mate XT, το οποίο ήταν η πρώτη συσκευή του είδους του. Το προϊόν έκανε αρχικά το ντεμπούτο του στην Κίνα, πριν φτάσει σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού στις αρχές του χρόνου.

Η εταιρεία ελπίζει ότι τα Mate XTs θα τη βοηθήσουν να διατηρήσει τη δυναμική που έχει στην κινεζική αγορά smartphone από τα τέλη του 2023.

Το μερίδιο αγοράς της Huawei στην Κίνα αυξήθηκε στο 18% το δεύτερο τρίμηνο από 15% την ίδια περίοδο πέρυσι, και η εταιρεία είναι πλέον ο μεγαλύτερος πωλητής smartphone στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research. Στην κατηγορία των κινεζικών αναδιπλούμενων τηλεφώνων, η Huawei κυριαρχεί με μερίδιο 75% της αγοράς, σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC).

Η Huawei πούλησε 470.000 συσκευές Mate XT από την κυκλοφορία της έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, δημιουργώντας έσοδα άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η απόδοση είναι αρκετά ισχυρή, δεδομένου ότι είναι ένα από τα πιο ακριβά smartphone που διατίθενται και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση για κάτι καινοτόμο», δήλωσε στο CNBC ο Francisco Jeronimo, αντιπρόεδρος που καλύπτει συσκευές στην IDC.

Η Huawei επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί ακόμα να καινοτομεί, μετά το πλήγμα που υπέστη η επιχείρηση smartphone το 2020 λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ που απέκλεισαν την εταιρεία από βασικά λογισμικά και τσιπ. Έκτοτε, η Huawei έχει αναπτύξει το δικό της λειτουργικό σύστημα και έχει καταφέρει να κατασκευάσει στην Κίνα ορισμένα λιγότερο προηγμένα τσιπ για τις πιο πρόσφατες συσκευές της, επιτρέποντάς της να κάνει την επιστροφή της.

Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς της Huawei παραμένει μικρό εκτός Κίνας, καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις.

Τα Mate XT της Huawei θα χρησιμοποιούν το HarmonyOS 5.1, την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της εταιρείας. Όπως και σε έναν υπολογιστή, οι χρήστες μπορούν να στοιβάζουν, να αλλάζουν μέγεθος και να μετακινούν διαφορετικά παράθυρα στη μεγάλη οθόνη του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο θα διατίθεται σε τέσσερα χρώματα και θα διαθέτει μια μπαταρία 5600 χιλιοστοαμπέρ-ώρας (mAh), η οποία είναι συγκριτικά μεγάλη σε σχέση με τις τρέχουσες συσκευές στην αγορά.

Για να προσελκύσει αγοραστές, η Huawei προσφέρει τουλάχιστον 50% έκπτωση σε αντικατάσταση οθόνης, καθώς και δύο δωρεάν ραντεβού για σέρβις του τηλεφώνου.

