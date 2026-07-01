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Τα στοιχεία της δικογραφίας βασίζονται σε κατασχεθείσες συνομιλίες που αφορούν πρακτορείο το οποίο διοργάνωνε συναντήσεις για εύπορους πελάτες και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Η εμπλεκόμενη κοπέλα κατέθεσε ότι επισκέφθηκε την κατοικία του αθλητή, αλλά αρνήθηκε την ύπαρξη σεξουαλικής επαφής μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο συνήγορος του Μπαστόνι δηλώνει ότι ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σεξ επί πληρωμή με ανήλικο πρόσωπο.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν επιπλέον τρεις ποδοσφαιριστές ως μάρτυρες, ενώ οι φερόμενοι διαχειριστές του κυκλώματος τελούν υπό κατ' οίκον περιορισμό για σοβαρές κατηγορίες.

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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση που ερευνούν οι ιταλικές αρχές σχετικά με φερόμενο κύκλωμα συνοδών, καθώς ο αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον των ανακριτικών αρχών την προσεχή Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο 27χρονος διεθνής βρίσκεται υπό έρευνα για υπόθεση που αφορά φερόμενη συνάντησή του, τον Ιούνιο του 2020, με κοπέλα η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν τότε ανήλικη. Οι εισαγγελικές αρχές φέρονται να έχουν συγκεντρώσει στοιχεία από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και εξετάζουν τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.

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Η υπόθεση συνδέεται με πρακτορείο που, σύμφωνα με την εισαγγελία, διοργάνωνε ιδιωτικά πάρτι και συναντήσεις για εύπορους πελάτες, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές των δύο κορυφαίων κατηγοριών του ιταλικού ποδοσφαίρου. Παρότι το όνομα του Μπαστόνι περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η ακριβής έκταση της εμπλοκής του παραμένει υπό διερεύνηση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, αφορούν τον προγραμματισμό της συνάντησης. Ωστόσο, η κοπέλα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε στην κατοικία του ποδοσφαιριστή, αρνούμενη ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, οι βασικοί φερόμενοι διαχειριστές του κυκλώματος εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκμετάλλευση πορνείας και ξέπλυμα χρήματος.

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle… pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπαστόνι δήλωσε πως ο πελάτης του είναι ιδιαίτερα αναστατωμένος από την υπόθεση, τονίζοντας ότι αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σεξ επί πληρωμή και, πολύ περισσότερο, με ανήλικη. Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν ο ποδοσφαιριστής θα απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών κατά την προγραμματισμένη ακρόαση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι ιταλικές αρχές έχουν ζητήσει επίσης εξηγήσεις από ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του υπόπτου, καθώς τα ονόματά τους εμφανίζονται σε συνομιλίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.