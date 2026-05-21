Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά με την εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί των Καννών, ενώ σχολιάστηκε ιδιαίτερα το φόρεμα της που ήταν εμπνευσμένο από αντίστοιχη εμφάνιση που είχε κάνει η Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες το 1969.

Το 29χρονο μοντέλο εμφανίστηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στο κόκκινο χαλί φορώντας μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli, αποτίοντας φόρο τιμής στην αείμνηστη ηθοποιό και τραγουδίστρια.

Bella Hadid wearing custom Schiaparelli to the premiere of “La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer” at #Cannes2026 Styled by Mimi Cuttrell



A re-design paying homage to Jane Birkin who wore a similar dress in 1969 pic.twitter.com/CD2iRHm69t May 20, 2026

Αν και τα δύο λουκ έμοιαζαν αρκετά, η εκδοχή της Χαντίντ διέφερε, καθώς είχε πιο εφαρμοστή σιλουέτα και μακριά μανίκια σε γραμμή καμπάνας, σε αντίθεση με το πιο απλό και λιτό σχέδιο που είχε φορέσει η Μπίρκιν τότε.

Η Μπέλα Χαντίντ παρευρέθηκε στην προβολή της ταινίας La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer, επιλέγοντας ένα ιβουάρ φόρεμα σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Daniel Roseberry. Το εντυπωσιακό σύνολο ξεχώριζε για τα περίτεχνα κεντήματα και τις ιδιαίτερες ραφές του, ενώ το βαθύ ντεκολτέ αναδεικνυόταν από ένα μαύρο κόσμημα στο κέντρο και ολοκληρωνόταν με μακριά ουρά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία απαιτούσε συνολικά 22.160 ώρες κεντήματος και τη συμβολή 130 τεχνιτών μέχρι να ολοκληρωθεί. Η Μπέλα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα δαχτυλίδι και αυστηρό χτένισμα, έχοντας τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω.