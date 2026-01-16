Η Μπέλα Χαντίντ θα εμφανιστεί σύντομα στην σειρά “The Beauty” του FX — και ελπίζει να παραμείνει στον κόσμο της υποκριτικής και μετά από αυτό.

Η Χαντίντ, το supermodel που έγινε διάσημη συνεργαζόμενη με κορυφαίες μάρκες όπως Chanel, Dior και Versace, έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα του διεθνούς Vogue περισσότερες από 30 φορές και ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας το 2022. Τώρα, μετά από μικρούς ρόλους στις σειρές Ramy και Yellowstone, επιδιώκει να επεκτείνει το ταλέντο της στην υποκριτική μετά το The Beauty.

Advertisement

Advertisement

Κατά την πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη το βράδυ, η Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για τους μελλοντικούς της στόχους. «Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω την υποκριτική μετά από αυτό. Είναι ένα όνειρό μου», δήλωσε στο The Hollywood Reporter. «Έχω φέρει την καλλιτεχνική μου πλευρά και τη δημιουργικότητά μου στο μόντελινγκ, αλλά τελικά, μου αρέσει να μπορώ να κινούμαι και μου αρέσει ο κινηματογράφος και η υποκριτική γενικά. Αγαπώ τους ηθοποιούς επειδή μπορούν να υποδυθούν διαφορετικούς χαρακτήρες για τόσους διαφορετικούς ανθρώπους».

Her name… her name is Bella Hadid. ❤️ She stuns at "The Beauty" premiere in NYC. pic.twitter.com/A5Wn0jweHU January 15, 2026

Σημείωσε επίσης ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το έργο ήταν η ευκαιρία να συνεργαστεί με τον συν-δημιουργό της σειράς, Ράιαν Μέρφι.

«Ο Ράιαν έχει απίστευτο μυαλό. Λατρεύω το μυαλό του. Λατρεύω την καρδιά του», είπε. «Είναι κάποιος που θαυμάζω πραγματικά όταν σκηνοθετεί και νομίζω ότι φέρνει φαντασία σε τόσα πολλά πράγματα. Είμαι απλώς ευγνώμων που μου έφερε αυτή την ευκαιρία».

Bella Hadid attends FX's "The Beauty" New York Premiere. pic.twitter.com/jTSL8JrFtK — 📸 (@metgalacrave) January 15, 2026

Ενώ η Χαντίντ υποδύεται ένα μοντέλο στη σειρά — η οποία φαίνεται να ξεσπά στο τρέιλερ — η ίδια αστειεύεται ότι το επάγγελμά της στην πραγματική ζωή δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα σε αυτό που αναπαριστά στην οθόνη. «Το μόντελινγκ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα στο πλατό, για να είμαι ειλικρινής — ήταν το ακριβώς αντίθετο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ», είπε στο THR.

Το Beauty είναι μια σειρά τρόμου με πρωταγωνιστή τον Aστον Kούτσερ στο ρόλο του “The Corporation”, ενός δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της τεχνολογίας που χτίζει μια αυτοκρατορία αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων γύρω από ένα σούπερ φάρμακο που ονομάζεται The Beauty, το οποίο διανέμει σε σούπερ μοντέλα. Το φάρμακο, το οποίο μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, έχει σοβαρές συνέπειες. Η σειρά τελικά θέτει το ερώτημα: Τι είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις για την ομορφιά;

Η Χαντίντ δίνει την εξής απάντηση: «Απλά να είσαι ο εαυτός σου».