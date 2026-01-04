Η τάση του naked dress ήρθε για να μείνει και το 2026. Η Bella Hadid απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το στιλιστικό της όραμα σπάνια συμβαδίζει με τις καιρικές συνθήκες. Αφήνοντας στην άκρη τα φουσκωτά παλτό, τα après-ski σύνολα και τα ζεστά πλεκτά, το supermodel εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά με naked dress.

Η ιδρύτρια του brand Ôrəbella εμφανίστηκε για δείπνο με φίλους στο Casa Tua, στο Άσπεν, φορώντας ένα διάφανο, lingerie-inspired μαύρο φόρεμα μέχρι το γόνατο, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2004 του George Chakra. Το σχέδιο περιλάμβανε mesh τσόκερ στον λαιμό και floral απλικέ λεπτομέρειες στο μπούστο και τον κορμό, ενώ φορέθηκε πάνω από ψηλόμεσο μαύρο εσώρουχο, ενισχύοντας την αισθητική του underwear-as-outerwear.

Για να προστατευτεί από το κρύο, η Bella ολοκλήρωσε το look με ένα vintage καφέ παλτό, διακοσμημένο με πλούσιες γούνινες μανσέτες και αντίστοιχη επένδυση. Το σύνολο συμπληρώθηκε με μαύρη τσάντα ώμου, λουστρίνι μπότες Pucci μέχρι το γόνατο και οβάλ γυαλιά ηλίου. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε απαλούς κυματισμούς, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε φυσικό και φωτεινό, με μπρονζέ μάτια, διακριτικό ρουζ και glossy χείλη.

Παράλληλα, τα ρομαντικά slip dresses κυριάρχησαν στις επιδείξεις Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, με οίκους όπως οι Coperni, Gucci και Versace να υιοθετούν παραλλαγές του νεγκλιζέ. Λεπτό mesh, πολυτελές μετάξι, δαντέλα και παιχνιδιάρικα τελειώματα συνθέτουν ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το τολμηρό.

Η σχέση της Bella Hadid με το naked dressing δεν είναι καινούργια. Στο Φεστιβάλ Καννών 2024 φόρεσε ένα διάφανο μπεζ φόρεμα Saint Laurent, ενώ ήδη από το 2017 είχε εντυπωσιάσει στο Met Gala με ένα μαύρο, στολισμένο Alexander Wang catsuit. Παράλληλα, στο Άσπεν υιοθέτησε και πιο ’60s εμφανίσεις, αλλά και casual σύνολα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινείται με άνεση από το προκλητικό στο χαλαρό, χωρίς ποτέ να χάνει τη στιλιστική της ταυτότητα.

