Η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος εμφανίστηκαν ξανά μαζί στο Τέξας, λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για χωρισμό.

Το μοντέλο και ο καουμπόης εντοπίστηκαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε εκδήλωση ιππασίας, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έδειχναν άνετοι και οικεία, χωρίς ενδείξεις απομάκρυνσης μεταξύ τους.

👀 Exclusive: Bella Hadid & Adan Banuelos seen together months after breakup reports. https://t.co/GizLqpAMKw pic.twitter.com/VGKu6T0OOQ — TMZ (@TMZ) May 1, 2026

Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η σχέση τους συνεχίζεται κανονικά και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός χωρισμός, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για μια σχέση με διακυμάνσεις, χωρίς οριστική ρήξη.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν άρχισαν να κάνουν κοινές εμφανίσεις στο Τέξας. Από τότε, η Μπέλα Χαντίντ έχει στραφεί περισσότερο στον χώρο της ιππασίας, στηρίζοντας συχνά τον Αντάν Μπανουέλος σε αγώνες και δημόσιες διοργανώσεις.