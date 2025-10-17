Η Victoria's Secret διοργανώνει την ετήσια επίδειξη μόδας της στη Νέα Υόρκη - Η Candice Swanepoel περπατά στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret για το 2025 στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 15 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Η πασαρέλα της Victoria’s Secret στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ήταν ένα mega-show που σάρωσε στην παγκόσμια ειδησεογραφία, έκανε αμέτρητους τίτλους και μπήκε σε πρωτοσέλιδα.

Μέσα σε λίγες ώρες, ακολούθησε ένα «τσουνάμι» στα social media, με εκατοντάδες (σωστότερα…χιλιάδες) βίντεο, όπου οι πάντες σχολιάζουν τα πάντα: από την απίστευτη ομορφιά των σαγηνευτικών μοντέλων, μέχρι τα μικρά λαθάκια που έγιναν virals, την «σεισμική» επανεμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ έπειτα από μία σοβαρή περιπέτεια με τη νόσο Lyme (μπορρελίωση) που όλοι αναρωτιούνται πως αντιμετωπίζει, αλλά και το χαριτωμένο «ξέσπασμα» του συζύγου ενός από τα μοντέλα που φώναζε πως την αγαπάει, ενώ εκείνη περπατούσε στην πασαρέλα.

Η ίδια η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να το διασκεδάζει ωστόσο στα παρασκήνια, ενώ η ατάκα της (βλέπε παρακάτω) «είμαστε οι αθλήτριες της VS και όχι τα αγγελάκια της», ειπώθηκε μάλλον με χιούμορ…

Η HuffPost επέλεξε 10 βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχολιάζονται από χιλιάδες χρήστες και κυριαρχούν σήμερα (και) στα gossips στο χώρο της μόδας.

Τα «ασήκωτα» φτερά που έπρεπε να φορέσει η Μπέλα Χαντίντ και η «διάκριση» με την Τζίτζι

«Δείχνει καταπληκτική, όμως θέλω να μάθω περισσότερα για την κατασκευή και το βάρος αυτών των φτερών»

Mπέλα Χαντίντ: Είμαστε οι…αθλήτριες της Victoria’s Secrets – όχι «αγγελάκια»!

Μπέλα 2.0 – σε τρελά κέφια

Κένταλ Τζένερ: «Τόσο όμορφη που θέλεις να την γνωρίσεις και προσωπικά»

Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ «πετάνε» με και χωρίς φτερά!

Η «εξωπραγματική» Candice που τρέλανε το κοινό

Οι ενθουσιώδεις σύζυγοι 1.0

…και ο ενθουσιωδέστερος όλων συζυγος 2.0 (ο σύζυγος της Μπάρμπαρα Πάλβιν)

Η Τζίτζι το διασκεδάζει τρελά στα παρασκήνια

Τζίτζι Χαντίντ: Ζούμε το όνειρο!

Τα αντανακλαστικά της Ντέβιν Γκαρσία, όταν έμπλεξε αξεσουάρ στο παπούτσι της

Backstage: Ο γύρος του θριάμβου!

Bonus video: Το συγκλονιστικό opening στην πασαρέλα του μακρινού 2003