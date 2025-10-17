Η πασαρέλα της Victoria’s Secret στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ήταν ένα mega-show που σάρωσε στην παγκόσμια ειδησεογραφία, έκανε αμέτρητους τίτλους και μπήκε σε πρωτοσέλιδα.
Μέσα σε λίγες ώρες, ακολούθησε ένα «τσουνάμι» στα social media, με εκατοντάδες (σωστότερα…χιλιάδες) βίντεο, όπου οι πάντες σχολιάζουν τα πάντα: από την απίστευτη ομορφιά των σαγηνευτικών μοντέλων, μέχρι τα μικρά λαθάκια που έγιναν virals, την «σεισμική» επανεμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ έπειτα από μία σοβαρή περιπέτεια με τη νόσο Lyme (μπορρελίωση) που όλοι αναρωτιούνται πως αντιμετωπίζει, αλλά και το χαριτωμένο «ξέσπασμα» του συζύγου ενός από τα μοντέλα που φώναζε πως την αγαπάει, ενώ εκείνη περπατούσε στην πασαρέλα.
Η ίδια η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να το διασκεδάζει ωστόσο στα παρασκήνια, ενώ η ατάκα της (βλέπε παρακάτω) «είμαστε οι αθλήτριες της VS και όχι τα αγγελάκια της», ειπώθηκε μάλλον με χιούμορ…
Η HuffPost επέλεξε 10 βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχολιάζονται από χιλιάδες χρήστες και κυριαρχούν σήμερα (και) στα gossips στο χώρο της μόδας.